Руководитель «Хааса»: «Мы хотим помочь Мазепину и Шумахеру сделать следующий шаг в карьере»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал продление контрактов с гонщиками команды Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.

«Мы знали, что хотим продолжить работать с этими пилотами, и я рад подтвердить это. Мик Шумахер и Никита Мазепин будут выступать за нас в следующем году. Сезон-2021 дал этим гонщикам возможность освоиться в «Формуле-1», они проделали большую работу, если учитывать, что они — новички. Сезон сложный, но в то же время ребята приняли вызов и плотно работали с командой, чтобы понять, как все устроено, и адаптироваться к «Формуле-1». Теперь мы уверены, что можем двигаться вперед как команда и дать Мику с Никитой конкурентоспособные болиды, чтобы они сделали следующий шаг в своих карьерах», — приводит официальный сайт «Хааса» слова Штайнера.

Сегодня, 23 сентября, «Хаас» объявил о продлении контрактов с Мазепиным и Шумахером на 2022 год.