Даниил Квят: «Трасса «Гран-при России» позволяет обгонять, использовать шансы»
19:26
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят выразил надежду, что ему удастся успешно выступить на «Гран-при России». Пилоту придется стартовать с последнего ряда из-за замены силовой установки.
— Когда узнали, что вам придется стартовать с последнего ряда?
— Сразу после гонки в Сингапуре.
— Судя по вашей реакции, уже успели смириться с этим.
— У меня все равно нет выбора. Думаю, на этой трассе у нас неплохие шансы оказаться повыше — она позволяет обгонять, использовать свои шансы. (Мария Маркова)