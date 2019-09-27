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Даниил Квят: «Трасса «Гран-при России» позволяет обгонять, использовать шансы»

19:26

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят выразил надежду, что ему удастся успешно выступить на «Гран-при России». Пилоту придется стартовать с последнего ряда из-за замены силовой установки.

— Когда узнали, что вам придется стартовать с последнего ряда?

— Сразу после гонки в Сингапуре.

— Судя по вашей реакции, уже успели смириться с этим.

— У меня все равно нет выбора. Думаю, на этой трассе у нас неплохие шансы оказаться повыше — она позволяет обгонять, использовать свои шансы. (Мария Маркова)

Полностью интервью Квята

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