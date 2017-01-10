19:51 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Спартак Гогниев: "Обсудим с руководством "Кубани" долги 12 января"

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Нападающий "Кубани" Спартак Гогниев сообщил, что игроки обсудят с руководством клуба вопросы долгов 12 января. По информации "СЭ", долги перед футболистами составляют уже около четырех месяцев. Руководство клуба обещало погасить все долги до конца декабря, однако деньги игрокам и персоналу по-прежнему не поступили.

- 12-го числа мы все собираемся, будет обсуждение этого вопроса, сейчас более конкретно говорить не могу, - цитирует "Р-Спорт" Гогниева. - 12 января нам должны обрисовать ситуацию, сказать, что и как будет. Есть, конечно, определенные задолженности, кто-то из ребят и в комитет подавал жалобы, выплатить должны долги.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170110/1114760583.html

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