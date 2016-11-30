Сергей Передня: "Во Владивостоке никто ничего не знает, что будет дальше с "Лучом-Энергией"

Главный тренер "Луча-Энергии" Сергей Передня, чей контракт с клубом истек, отметил, что после 10 декабря у него должна состояться встреча с руководством. Специалист подчеркнул, что никто из футболистов до Нового года не будет предпринимать никаких шагов. Напомним, что в "Луче" существуют задолженности по зарплате и премиальным.

– Мой контракт с "Лучом-Энергией" истек. Мне сказали, что после 10 декабря со мной свяжется руководство клуба, обсудим дальнейшее сотрудничество, – отметил Передня.

– Что ожидаете от переговоров?

– Пока ничего сказать не могу. Во Владивостоке, как понимаю, никто ничего не знает, что будет дальше.

– Решение о своем будущем примете после встречи?

– Конечно.

– Футболистам какое напутствие дали на отпуск?

– Пожелал каждому хорошо отдохнуть, восстановиться. Думаю, никто до Нового года никаких шагов предпринимать не будет.

– Как оцените выступление команды в первой части сезона?

– Учитывая наши проблемы, которые существуют до сих пор, можно поставить твердую "четверку". Если бы концовку не смазали, можно было бы и на "пятерку" оценить. Не успеваем восстанавливаться после долгих перелетов, плюс короткая скамейка. (Сергей АСТАХОВ)

"Луч-Энергия" не может выплатить зарплату сотрудникам клуба из-за ареста счетов//

Передня покинул пост главного тренера "Луча-Энергии"//

Топ-менеджер "Луча-Энергии" подал иск о взыскании долгов с собственного клуба//

В "Луче-Энергии" начался процесс погашения задолженностей