Павел Гусев: "Не обыграли "Тюмень", потому что это хорошая команда с сибирским характером"

Главный тренер "Факела" Павел Гусев после поражения в гостевом матче 33-го тура ФНЛ от "Тюмени" (1:3) подчеркнул, что во втором тайме его подопечные допустили много индивидуальных ошибок, у команды отсутствовала полузащита.

Отметим, что все три гола хозяева забили после перерыва с пенальти (все три реализовал Хасан Мамтов), а президент "Факела" Евгений Севергин назвал беспределом работу судейской бригады во главе с Артемом Чистяковым.

– Поздравляю "Тюмень" с победой, – приводит официальный сайт ФНЛ слова Гусева. – В первом тайме было наше безоговорочное преимущество. Во втором индивидуальные ошибки привели к назначениям пенальти в наши ворота. Сыграли не так, как хотелось. Слабо двигались футболисты средней части поля. Отсюда потеряли контроль над мячом.

– Фанаты "Факела" после матча упрекали футболистов в том, что у тех не "горели" глаза. Согласны с этим?

– Не скажу, что глаза у них не "горели". А вот то, что во втором тайме допустили много индивидуальных ошибок – это факт. Принимали неправильные решения и слабо двигались. Во втором тайме полузащита у нас отсутствовала. "Тюмень" же горела желанием, стремилась отыграться, вынуждала совершить ошибки.

– Почему в этом сезоне не удалось обыграть "Тюмень"?

– Потому что "Тюмень" – хорошая команда с сибирским характером.