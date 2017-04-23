Президент "Факела" назвал беспределом судейство в игре с "Тюменью"

Президент "Факела" Евгений Севергин раскритиковал работу судейской бригады во главе с Артемом Чистяковым после матча 33-го тура первенства ФНЛ против "Тюмени" (1:3). Команда из Воронежа вела по ходу встречи, но во втором тайме в ее ворота было назначено сразу три пенальти.

– Если мы и дальше будем молчать в подобных случаях, то с футболом в России можно попрощаться. В судейском корпусе в последнее время происходит что-то из ряда вон выходящее, – цитирует пресс-служба "Факела" Севергина. – Беспредел – другого слова и не подобрать! Три пенальти, в течение 14 минут назначенные в ворота "Факела" во втором тайме матча в Тюмени, лишь третий из которых еще как-то можно рассматривать, как возможный…

И вместо заслуженной победы "Факел" лишен трех очков. Четыре тура назад в игре с "Кубанью" судья отбирает у "Факела" победу, назначив пенальти в ворота нашей команды в добавленное время, с которого краснодарцы сравняли счет, и который был признан Контрольно-квалификационной комиссией РФС ошибочным. Судью тогда, по сути, никак не наказали, только погрозили пальцем, как говорится. А двух очков "Факелу" это не вернет.

Сегодня судья без зазрения совести отнял у нас три очка в Тюмени. И такая ситуация с судейством – это повсеместная тенденция в нашей стране на всех футбольных уровнях. Далеко ходить за примерами не надо – возьмите вчерашний матч РФПЛ "Зенит" – "Урал". Но если не говорить об этом сегодня, то завтра может оказаться уже поздно, и спорт номер один в нашей стране, и без того дышащий на ладан, утратит свой нынешний статус, потеряв главное – болельщиков.