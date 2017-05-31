Георгиев покидает "Оренбург" и рассматривает варианты в премьер-лиге

Полузащитник Благое Георгиев не останется в "Оренбурге". По словам болгарского футболиста, он рассматривает варианты продолжения карьеры в РФПЛ.

В минувшем сезоне 35-летний хавбек провел 24 матча, забил шесть голов и сделал две голевые передачи.

– В "Оренбурге" не остаюсь. Есть 3-4 варианта, в том числе и из премьер-лиги, – отметил Георгиев. (Сергей АСТАХОВ)

Напомним, что "Оренбург" занял в чемпионате 13-е место, но по итогам стыковых матчей со "СКА-Хабаровск" вылетел в ФНЛ.