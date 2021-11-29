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Владислав Третьяк: «Отмена универсиады доказывает, что коронавирус продолжает диктовать свои условия»

17:42
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался по поводу отмены зимней универсиады 2021 года в швейцарском Люцерне.

«Очень жаль, что универсиаду отменили, - цитирует Третьяка ТАСС. - Это всегда большой праздник, незабываемый турнир для всех команд-участниц. Конечно, спортсмены и тренеры огорчились, они мечтали поехать в Швейцарию и бороться там за самые высокие места, но ничего не поделать.

Увы, пандемия диктует свои условия, вспышки ковида и ограничения все еще не дают спортивному миру вернуться к полноценному соревновательному ритму. Я знаю, что в Швейцарии очень хотели провести универсиаду, но раз принято такое решение, значит другого выбора просто не было».

Универсиада должна была пройти с 11 по 21 декабря. Ее отменили из-за появления нового штама коронавируса.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13057183

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Евгений Петров все материалы автора
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