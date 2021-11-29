Олег Матыцин: «Решение об отмене Универсиады было единственно верным»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал отмену Всемирной зимней универсиады 2021 в Люцерне (Швейцария).

«Ухудшение эпидемиологической ситуации вынудило организаторов Всемирной зимней универсиады отменить проведение этих крупнейших международных соревнований в Люцерне, — сказал Матыцин. — Очень жаль, что Универсиада отменена, но здоровье людей, принятие необходимых мер безопасности — гораздо важнее в сложившейся ситуации. Студенческий спорт — неотъемлемая часть развития физической культуры и спорта во всем мире. В рамках зимней Универсиады планировалось разыграть 60 комплектов наград. Спортивная программа включала в себя соревнования по 10 видам спорта. К Универсиаде готовились 197 российских спортсменов, представляющие 59 вузов, из 40 регионов страны. Уверен, наши спортсмены, которые планировали участвовать в Универсиаде, смогут в дальнейшем проявить свое мастерство на других крупных стартах. Отмена Студенческих игр не повлечет изменений в подготовке наших спортсменов к всероссийским и международным соревнованиям текущего спортивного сезона.

Изначально Универсиада должна была пройти в январе, но из-за пандемии ее перенесли на декабрь. Выражаю признательность ФИСУ и Организационному комитету Игр в Люцерне за проделанную работу и максимально приложенные усилия по сохранению соревнований в 2021 году. Уверен, было очень непросто принять решение об отмене Универсиады, но, считаю, оно было единственно верным. Сейчас самое главное — обеспечить максимальную защиту здоровья спортсменов, тренеров и специалистов».

Универсиада должна была пройти с 11 по 21 декабря. Ее отменили из-за появления нового штама коронавируса.