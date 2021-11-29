Президент Международной федерация студенческого спорта объяснил отмену зимней Универсиады в Швейцарии

Международная федерация студенческого спорта (FISU) объявила об отмене зимней Универсиады, которая должна была пройти с 11 по 21 декабря в Швейцарии.

Решение об отмене Студенческих игр было принято в связи с ужесточением правил въезда в страну, принятых властями Швейцарии из-за распространения нового штамма коронавируса.

«В условиях ограничений на въезд, введенных в Швейцарии и во всем мире, у нас не было другого выбора, кроме как отменить зимнюю Универсиаду. Это решение было принято с очень тяжелым сердцем. Но новые ограничения означают, что проведение мероприятия стало невозможным», — прокомментировал отмену игр и. о. президента FISU Леонц Эдер ФХР.

Проведение зимней Универсиады-2021 изначально планировалось в начале 2021 года, но было перенесено на декабрь в связи с пандемией коронавируса. В связи с тем, что проведение следующих зимних Студенческих игр запланировано в 2023 году, дальнейшая отсрочка невозможна.