Свердловские власти хотят направить около 38 миллиардов рублей на подготовку к Универсиаде

Власти Свердловской области намерены направить почти 38 миллиардов рублей в ближайшие два года на подготовку к летней универсиаде в Екатеринбурге в 2023 году, рассказал министр финансов Александр Старков.

«Проектом [бюджета] предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по подготовке к Универсиаде в объеме 37,9 млрд рублей. На 2022 год [планируется] 27 млрд рублей и на 2023-й — 10,9 млрд рублей, в том числе на строительство и реконструкцию, капитальный ремонт объектов Универсиады предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 29,2 млрд рублей», — цитирует Старкова ТАСС.

Универсиада пройдет с 8 по 19 августа 2023 года.