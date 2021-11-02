Всемирные студенческие игры 2023 представлены на 37-й Генеральной ассамблее ФИСУ

Глава дирекции Всемирных студенческих игр 2023 года Александр Чернов доложил на 37-й генеральной ассамблее Международной федерации университетского спорта (FISU) о ходе подготовки к соревнованиям в Екатеринбурге.

«Руководитель дирекции Игр Александр Чернов рассказал о подготовке к Всемирным студенческим играм — 2023 в Екатеринбурге представителям более чем ста национальных федераций студенческого спорта, — говорится в сообщении на сайте турнира. — Он обозначил важные этапы, пройденные дирекцией за последний год. Среди них: запуск волонтерской программы, состоявшийся в августе, презентация официального логотипа и талисманов, которыми (впервые в рамках турниров FISU) стали сразу три персонажа — соболь Кедри, малахит Хити и олень Ягги».

Была презентована уникальная художественная программа Игр. Она состоит из соревнований по танцам, вокалу и паблик-арту. В них примут участие более 200 студентов из 55 стран мира, а победители в категориях танца и вокала примут участие в церемонии закрытия.

Всего в соревновательную программу Универсиады войдет 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.