На семи объектах Универсиады 2023 года зафиксировано отклонение от плановых сроков выполнения работ
11:30
Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров рассказал, что на семи объектах Универсиады 2023 года зафиксировано отклонение от плановых сроков выполнения работ.
«По инфраструктурным мероприятиям в рамках программы мы констатируем отклонение от плановых сроков выполнения работ по семи объектам в части проектирования, получения заключения государственных экспертиз и начала строительных работ», — цитирует Кадырова ТАСС.
Универсиада в Екатерибурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Оболенский пустился галопом, как скаковая лошадь». Как русский князь стал легендой английского регби
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю