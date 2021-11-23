Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров рассказал, что на семи объектах Универсиады 2023 года зафиксировано отклонение от плановых сроков выполнения работ.

«По инфраструктурным мероприятиям в рамках программы мы констатируем отклонение от плановых сроков выполнения работ по семи объектам в части проектирования, получения заключения государственных экспертиз и начала строительных работ», — цитирует Кадырова ТАСС.

Универсиада в Екатерибурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года.