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На семи объектах Универсиады 2023 года зафиксировано отклонение от плановых сроков выполнения работ

11:30

Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров рассказал, что на семи объектах Универсиады 2023 года зафиксировано отклонение от плановых сроков выполнения работ.

«По инфраструктурным мероприятиям в рамках программы мы констатируем отклонение от плановых сроков выполнения работ по семи объектам в части проектирования, получения заключения государственных экспертиз и начала строительных работ», — цитирует Кадырова ТАСС.

Универсиада в Екатерибурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12995623

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Виктория Кравченко все материалы автора
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