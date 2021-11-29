В Госдуме заявили, что Россия может провести зимнюю универсиаду-2021 вместо Швейцарии

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию с отменой универсиады-2021 в Швейцарии из-за нового штамма коронавируса.

«Отношусь к этому решению отрицательно. Коронавирусу скоро будет два года. Из-за него мы живем в постоянном напряжении, теряем людей. Конца и края не видно. От этого страдают люди, отрасли. А здесь, прежде всего мальчишки и девчонки, которые проходили отборочные соревнования, готовились к этому мероприятию. Считаю, что нужно брать положительный опыт наших азиатских товарищей. Они блестяще провели Олимпиаду. Да, там были жесткие ограничительные меры, и кому-то это не нравилось. Конечно, был всплеск заболевших в Японии, но сейчас у них либо вообще нет ничего, либо единичные случаи заболеваний. Все зависит от дисциплины и от ограничительных мер», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Депутат оценил возможность срыва Олимпиады в Пекине, а также предложил альтернативный вариант проведения универсиады.

«Не боюсь, что Олимпиаду в Пекине отменят. Это маловероятно. Китайцы уже заявили: у них жесткий контроль. Для въезда нужны четкие документы, справки, ограничения по въезду иностранных зрителей. В данной ситуации оргкомитет принял самое просто решение — отменить соревнования. Везде же все работает. Соревнования проходят. Пусть организаторы обратятся к России, если не могут провести универсиаду. Мне кажется, мы могли бы подставить плечо и провести Игры на высоком уровне. Снег есть, климат соответствует. Почему бы и нет», — добавил Свищев.

Универсиада изначально должны была пройти в Швейцарии в январе 2021 года, но была позже перенесена на декабрь — с 11 по 21 числа соотвественно.