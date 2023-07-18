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Сегодня, 18:00

Норвежская теннисистка извинилась за выступление на Уимблдоне в паре с россиянкой Пановой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Теннисистка Ульрикке Эйкери
Ульрикке Эйкери.
Фото Global Look Press

Норвежская теннисистка Ульрикке Эйкери принесла извинения за то, что на Уимблдоне-2023 играла в паре с россиянкой Александрой Пановой.

«Я прошу прощения. Мне надо было подумать об этом раньше. Теперь очень сожалею о своем выборе, учитывая ситуацию в мире», — приводит слова Эйкери РИА «Новости» со ссылкой на SVT.

Эйкери и Панова в паре дошли до второго круга Уимблдона. Ранее девушки также вместе играли в турнирах в Бад-Хомбурге (проиграли в первом круге) и Бирмингеме (дошли до четвертьфинала).

30-летняя Эйкери занимает 666-е место в мировом рейтинге WTA, 34-летняя Панова — 779-я ракетка мира.

Источник: РИА Новости
Теннис
Уимблдон
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