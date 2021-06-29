Медведев разобрался с принципиальным соперником россиян. Реванш за Галле взят

Вторая ракетка мира в четырех сетах обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.

Уимблдон. Мужчины. Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3)

Первый день Уимблдона не прошел гладко — сначала теннисисты долго время ждали начала матчей из-за дождя. Игры, по сути, велись только на двух кортах под крышей, а остальным пришлось встать в очередь. Но потом погода смилостивилась и снисходительно позволила сыграть некоторые поединки. Опять же, не все — многие были перенесены на следующий день уже из-за наступления темноты.

Организаторы даже решили исправить ситуацию, укоротив длину матчей в мужском парном разряде — в первом и втором круге игры будут состоять только из максимально трех сетов. И это правильно — взять хотя вторник, когда планировалось провести 82 матча. В первый день Андрей Рублев и Карен Хачанов победили своих оппонентов и прошли во второй круг Уимблдона. Теперь это же предстояло сделать Даниилу Медведеву, про которого президент Федерации тенниса России сказал, что нужно надеяться на следующий раунд.

Камень преткновения для россиян

Шамиль Тарпищев выразился так не случайно — против первой ракетки России вышел играть Ян-Леннард Штруфф. На «Ролан Гаррос» немец сразу же легко расправился с Андреем Рублевым. А две недели назад выбил Медведева с турнира в Галле. Даниил, по статистике, побеждал чаще — из семи сыгранных со Штруффом матчей взял пять. Большинство из них — пару лет назад, когда пытался закрепиться в топ-50 рейтинга ATP. Тогда, в Германии, Медведев только начинал привыкать к травяному сезону. Сейчас же россиянин уже выиграл несколько матчей и весь турнир на Мальорке.

Недооценивать Яна-Леннарда, конечно, не стоило — тот успел попортить кровь нескольким россиянам. Вполне возможно было ожидать нескольких тай-брейков, опасной подачи и красивых розыгрышей.

Medvedev moves on ??



The No. 2 seed battles past Struff 6-4, 6-1, 4-6, 7-6(3). #Wimbledon pic.twitter.com/UMtMyViRgS — ATP Tour (@atptour) June 29, 2021

Сам матч сразу же начался с затяжного гейма на подаче немца — и быстрее, и точнее оказался Медведев, который и сделал ранний брейк. В том же ключе прошли и следующие розыгрыши — соперники играли примерно наравне, так что несколько раз ровно в одном гейме было нормой. В итоге решающим и остался тот брейк в самом начале матча. 6:4 — неплохое начало для Даниила.

Следующая партия могла бы получиться копией первой — опять ранний брейк и взятая следом подача. Но Штруфф внезапно потерял свою игру — казалось, что он не возьмет ни одного гейма в сете. Но нет, немец собрался и взял одну свою подачу. Пожалуй, самым интересным в этой партии стал момент, когда Медведев прострелил по судье на вышке. Получилось, конечно, случайно, но так эффектно! Как и крутые удары россиянина, приземляющиеся за спиной Штруффа, ушедшего к сетке.

Тревожная игра во второй половине матча

Рублев и Хачанов накануне играли с судьбой, отдав по сету соперникам. Медведев, казалось, был против такого — третий сет начался с упорной борьбы, но счет был равным, а опасаться не стоило. Но внезапно у Штруффа начало получаться все — подача, прием, красивые удары. Он нашел свою игру, а вот эмоциональный Даниил куда-то ее задевал. Ошибки посыпались именно со стороны россиянина — три в одном гейме, и вот уже брейк Штруффа. Не помог и Come on из второго сета, который он выкрикнул, а его психолог кивнула в знак одобрения. Медведев зачем-то проигрывает третий сет, в котором даже в конце мог сравнять счет.

В четвертой партии нужно было что-то менять — проигрывать еще один сет было уж через край. Но начали соперники так же вялотекуще — брали свои подачи, хоть иногда и с трудом. Ключевого элемента в игре обоих все-таки не хватало — речь, конечно, о брейках. Дело пахло тай-брейком.

С трудом Медведев взял шестой гейм на своей подаче в этом сете — спасибо Яну-Леннарду и неплохой подаче самого россиянина. А вот потом снова проиграл — и абсолютный ноль реализованных брейк-пойнтов отправляет соперников на тай-брейк.

Его Медведев начал в духе двух предыдущих сетов — взятая подача и ошибки на приеме. Невынужденные ошибки стали просто бичом последних розыгрышей. Позже Даня взял в себя в руки и заработал первый мини-брейк, а потом и тройной матчбол после эффективного удара навылет у сетки. А затем завершил этот сет в свою пользу, а с ним и весь матч.

Ян-Леннард Штруфф был самым непростым соперником для Медведева на ближайшие матчи. Следующим сложным соперником может стать Роджер Федерер в четвертьфинале. Теперь главное не оступиться в следующих кругах и дойти до этой стадии.