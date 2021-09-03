Карацев снова творит чудеса. Провел на корте пять часов, и победил

Аслан вытащил практически безнадежный матч на US Open , отыграв два матч-бола.

US Open-2021. Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг

Аслан Карацев (Россия, 21) — Джордан Томпсон (Австралия) — 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11:9), 6:1

Россиянин Аслан Карацев напомнил о своем контрастном сезоне, сыграв героический пятисетовый матч во втором круге US Open. Конечно, соперник нашего теннисиста — усатый австралиец Джордан Томпсон — явно не относится к элите мужского тенниса, и большую часть проблем Аслан создал себе сам. Тем не менее, то упорство, с которым Карацев выбирался из безнадежной ситуации, достойно самой высокой оценки. 28-летний россиянин провел, возможно, самый длинный матч в своей карьере, продолжавшийся 4 часа 39 минут. А в четвертом сете на тай-брейке уроженец Владикавказа отыграл два матчбола.

Вдруг понял, как здесь надо играть

Все мы помним грандиозный прорыв Аслана в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в феврале этого года и его битву с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. После этого игрок, большую часть карьеры прозябавший в недрах рейтинга ATP, выиграл большой турнир в Дубае и утвердился в ТОП-30. Однако в мае в выступлениях Карацева наступил кризис — возможно, связанный с уходом с любимого хардового покрытия. С мая герой Australian Open не мог выиграть в одиночном разряде больше двух матчей подряд, и только сейчас прервал эту неприятную серию. Конечно, были вторые места в миксте вместе с Еленой Весниной на «Ролан Гаррос» и на Олимпиаде. Но болельщики все-таки ждали от этого игрока в первую очередь успехов в одиночном разряде.

И вот во втором круге мейджора в Нью-Йорке мы увидели прежнего Аслана, причем в тот момент, когда казалось, что его черная полоса продолжается. «Победить в этом поединке для меня в первую очередь было важно в моральном отношении, — сказал после игры Карацев. — У меня в последнее время были обидные поражения на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и на турнирах в США. Поэтому выиграть сейчас было необходимо для обретения уверенности. Я боролся в первом сете, проигрывал 1:4 во втором, выровнял ситуацию, и все-таки уступил. А потом я вдруг понял, как здесь надо играть, и у меня все стало получаться».

Самым эпичным в этом поединке оказался 18-минутный тай-брейка четвертого сета, во время которого Аслан отыграл два матч-поинта. Это сломало австралийца, который год назад дошел в Нью-Йорке до четвертого круга. Заключительный пятый сет оказался односторонним — Карацев выиграл его легко и уверенно — соперник швырялся ракетками и был сам не свой. Правда, теперь не совсем понятно, сколько сил осталось у нашего теннисиста на третий круг, в котором ему будет противостоять полное сил и задора молодое дарование из США — 20-летний Дженсон Бруксби. У Аслана еще остались теоретические шансы побороться за финал ATP (в рейтинге его потенциальных участников он идет на 11-м месте). И, если Карацев сейчас вернул свою игру, возможно все.

Джордан Томпсон. Фото Getty Images

При во время чумы

Впрочем, беспокойство вызывают не только перспективы Карацева в Нью-Йорке, но и в целом судьба последнего мейджора сезона. Турнир проходит в городе, на который пришелся мощный удар урагана Ида. Инфраструктура мегаполиса трещит по швам — на территории штата объявлено чрезвычайное положение. И даже если сам теннисный комплекс серьезно не пострадал, транспортный коллапс в городе может оказать очень серьезное влияние на ход соревнований. В предыдущие два дня матчи на US Open периодически прерывались из-за непогоды. Однажды вода начали заливаться через дыры в раздвижной крыше арены Луи Армстронга. Но в целом расписание соревнований в одиночной сетке пока более-менее выдерживается.

При этом организаторы турнира подвергаются серьезной критике из-за того, что продолжают пускать публику на трибуны, не заботясь о том, как люди будут покидать арену в условиях разгула стихии. Накануне многие из 22 тысяч болельщиков испытали колоссальные проблемы, пытаясь попасть с тенниса домой. Из-за урагана перенесены матчи по бейсболу и американскому футболу по всему Восточному побережью страны. Однако Теннисная ассоциация США уверяет, что спасатели не просили их о приостановке US Open, и оснований для паники нет. Турнир «Большого шлема» проводится в Нью-Йорке в сезон ураганов и периодически сталкивается с проблемами из-за дождя или сильного ветра. Однако на этот раз праздник тенниса на фоне разрушений в городе выглядит «пиром во время чумы», и организаторам еще много раз придется отвечать на подобные обвинения.