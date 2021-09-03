В третьем раунде лучший теннисист России расправился с испанцем Пабло Андухаром.

US Open. Мужчины. Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Пабло Андухар (Испания) — 6:0, 6:4, 6:3

Даниил Медведев серьезно преобразился после катастрофы в олимпийском Токио. В Северной Америке россиянин чувствует себя очень уверенно, и на US Open у него серьезные планы. В прошлом конфликты с болельщиками, поэтому Медведев может сконцентрироваться на теннисе. И Пабло Андухар соперник явно не того уровня, который смог бы бороться с нашедшим равновесие в себе Даниилом. В будничном режиме, но с яркими вспышками завершилась для него встреча третьего круга US Open. Сможет ли вторая ракетка мира бороться за титул в Нью-Йорке?

Daniil Medvedev is taking names in New York. ? pic.twitter.com/zlW5PT62B2 — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2021

Андухар полностью провалил старт матча — не хватило очных матчей

5 очков. Ровно столько Медведев позволил забрать Андухару в первом сете. Он разобрался с Пабло всего за 21 минуту. Для Даниила это 25-ый матч в карьере, который он завершает минимум с одной «баранкой» для соперника. Андухар же в 40-ой раз проигрывает сет со счетом 0:6. Конечно же испанец явно совсем в другой весовой категории и мало кто ожидал между ними серьезной борьбы. Разве что сам Медведев, который как минимум в интервью показывал максимальную серьезность. «У него в этом году очень много крутых результатов крутых. И Роджера обыгрывал, и Тима, поэтому точно непростой соперник, — сказал он перед матчем. — Буду настраиваться и надеюсь показать хороший теннис».

Со стороны сложнейшей задачей виделся тот факт, что для Медведева и Андухара сегодня была дебютная очная встреча. На этот счет Даниил даже иронизировал, удивляясь почему судьба жеребьевок разводила его с 35-летним испанцем, ведь Медведев уже и сам продолжительное время в туре. Среди элиты практически не осталось соперников, с кем бы россиянин не играл и это всегда особые впечатления. Как бы ты не готовился и сколько бы не изучал манеру действий противника по видео живые ощущения на корте ни с чем не сравнятся. И в таком случае у опытного Андухара по идее должно было быть преимущество. Только Медведев не стал размениваться и ждать вялотекущего развития событий. На старте он начал невероятный натиск, к которому Пабло был не готов. Так что «на новенького» лучше сработал Даниил.

Медведев назвал конфликт со зрителями в 2019 «интересным опытом»

Во втором и третьем сете игра была равнее и иногда даже казалось, что Андухар перехватывает инициативу. Но только на первый взгляд. До последнего розыгрыша ход поединка был в руках у Медведева, и он отлично контролировал ситуацию. «Сегодня для меня главной задачей было выиграть в трех сетах, — отметил Даниил сразу после завершения игры. — Пабло также был хорош, он сделал несколько брейков, но и я сегодня выдал отличный теннис и действительно доволен собой». Похвала в свой адрес вполне заслуженная, поскольку речь даже не о счете. Медведев действительно был невероятно спокоен и уверен в себе, действовал рисково и играючи. Словно понимая, что итог все равно не изменится, а главные битвы у него еще впереди. Так почему бы не порадовать публику двумя часами отличного тенниса?

К тому же наконец-то случилось примирение Даниила с публикой Нью-Йорка. В 2019 россиянин устроил конфликт со зрителями, а в 2020 соревнования в США проводили без зрителей. И вот, наконец, спустя два года топор войны зарыт официально, а о событиях предыдущих чемпионатов Медведев вспоминает не без доли юмора. «Надо признать сейчас мне послематчевые интервью на арене даются гораздо проще, — отметил Медведев. — Было приятно и интересно вернуться на арену. Есть смешные воспоминания о турнире 2019 года. Надо признать — это были забавные игры». Высказался Даниил и о правиле обязательной вакцинации для зрителей. Медведев не согласился с позицией белоруски Виктории Азаренко, потребовавшей ввести обязательные прививки не только для зрителей, но и для игроков. По мнению первой ракетки России вполне объяснимо, почему у болельщиков необходимо требовать ковид-паспорта, а у теннисистов нет. Правда конкретики от Медведева не было.

R1 vs Gasquet: 6-4, 6-3, 6-1

R2 v. Koepfer: 6-4, 6-1, 6-2

R3 v. Andujar: 6-0, 6-4, 6-3@DaniilMedwed is all business this fortnight ? #USOpen pic.twitter.com/dbiTOWykew — ATP Tour (@atptour) September 3, 2021

В 1/8 против Медведева может сыграть сын русских эмигрантов из Австралии

Как и прежде Даниил заряжается от зрителей, только теперь это скорее позитивная энергия. Еще бы, ведь он редкий русский, высказывающий в интервью столь нужные для современной Америки взгляды. В среду на US Open провели день ЛГБТ-прайда, и Медведев призвал теннисистов с нетрадиционной ориентацией вести себя более открыто. «В туре точно не будет никаких проблем, если кто-нибудь совершит каминг-аут, — заявил российский теннисист. — Пока никто не совершит каминг-аут, ответить невозможно — только если человек твой лучший друг, и ты знаешь, что с ним происходит. ATP делает отличную работу, чтобы такой спортсмен чувствовал себя в безопасности. Я думаю, все игроки будут рады за человека, если он это сделает». После такого претензии к россиянину в Нью-Йорке должны остаться в прошлом. Впрочем, подстраиваться под кого-то Даниил не хочет как на корте, так и вне его. Его кредо — быть собой как в хороших ситуациях, так и плохих. А дальше будь что будет.

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Пока что причин негодовать у Медведева нет никаких. Он показывает весьма умный теннис (что и требовал от него тренер) и четко знает чего хочет. На харде ему играть вполне комфортно. Статистика красноречива — девять эйсов, семь брейк-пойнтов и всего одна двойная против восьми у соперника. В игре с Андухаром Даниил с удовольствием нейтрализовал атаки, затягивал размены. Ломал соперника физически и психологически. Было даже забавно смотреть как игрок с таким опытом теряется и не знает, как продолжить розыгрыш. И каждое взятое очко празднует словно выход в финал. Медведев свои эмоции пока что сдерживает, поскольку для него задача выхода в решающий круг вполне осуществима. Правда для начала придется еще провести несколько боевых спаррингов. Следующий — против британца Дэна Эванса либо русского австралийца Алексея Попырина. Программу-минимум с выходом во вторую неделю и 1/8 он уже закрыл. Дальше предстоит самое интересное.