Барабаны не помешали Павлюченковой выйти в третий круг US Open

Олимпийская чемпионка в своем втором матче в Нью-Йорке отдала один сет, но вовремя взяла себя в руки.

US Open. Женщины. Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) — Анна Каролина Шмидлова (Словакия) — 6:2, 5:7, 6:2.

Первой из россиянок в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису пробилась Дарья Касаткина, разорвав порочный круг 2018 года. За ней последовали Камила Рахимова, которая попала в основную сетку как лаки-лузер, и Варвара Грачева. Теперь к нашим девушкам присоединилась Анастасия Павлюченкова, которая за 1 час и 15 минут обыграла 93-ю ракетку мира Анну Каролину Шмидлову.

Кто такая Шмидлова?

Для того чтобы сыграть с Павлюченковой, словачке пришлось в тяжелейшем поединке одолеть 649-ю ракетку мира, потратив на это больше двух с половиной часов. По ходу сезона Анна Каролина дважды обыгрывала Винус Уильямс. Об этой словачке много говорили в 2015-м, но сейчас девушка особой игрой не блещет. Тем не менее 26-лет — тот возраст, который все еще позволяет прогрессировать. Наилучший результат Шмидловой на US Open — третий круг в 2015-м. Сегодня, к сожалению для Каролины, повторить тот успех ей не удалось.

Первый сет начался с медленного вкатывания в игру Павлюченковой, в результате чего Шмидлова сразу сделала брейк. Примерно по такой же схеме вчера развивался матч Андрея Рублева с Мартинесом-Портеро. Видимо, это особенность напарников по миксту: долгий разгон, а потом надавить полный газ. Анастасия взяла себя в руки и выиграла шесть геймов подряд, навесив скрытую «баранку» Шмидловой. Словачка совершила много двойных (четыре к пятому гейму), да и вторая подача — на протяжении всей игры — была очень слабой, рука постоянно дрожала.

Вторая партия начала развиваться почти по такому же сценарию, как и первая, — брейк Каролины, обратный брейк Павлюченковой, но не тут-то было. Каролина стала лучше держать мяч в розыгрышах, глубоко принимать и подавать, количество двойных постепенно увеличивалось, но Шмидлова ушла в отрыв. Дело дошло до тай-брейка, игра перешла в трехсетовый формат. Словно сбился прицел у Павлюченковой, под конец партии все больше мячей уходило в длину. Виной тому раздражающие барабаны с соседнего корта или банальная усталость, мы не знаем.

Итоговый турнир WTA

В третьем сете девушки активнее боролись за каждый гейм, розыгрыши стали длинней, игра интенсивней. Анастасия дожала словачку, вернув себе первую подачу. Закончилась сага Павлюченкова — Шмидлова очередной ошибкой второй. В игре россиянки были спады, но завтра — новый день, послезавтра — новый матч, а это шанс сыграть еще лучше. В следующем круге Павлюченкову ждет Варвара Грачева, а это значит, что кто-то из россиянок определенно дойдет до четвертого раунда. Совсем неплохо, учитывая неудачи наших девушек в последние годы.

В этом сезоне мы видим Павлюченкову, которая получает удовольствие от игры. Оправившись от травмы, Анастасия дошла до финала «Ролан Гаррос» и взяла золото в миксте на Олимпиаде. Сегодня, кстати, олимпийских спортсменов посадили на семидневный карантин в одном из московских отелей для встречи с Владимиром Путиным, которая пройдет 10 сентября. Анастасия, а также Рублев, Хачанов и Карацев на эту встречу попасть не смогут из-за занятости на турнирах. Предполагалось, что отдуваться за теннисистов будет Елена Веснина, но, судя по ее Instagram, сейчас она тоже не в отеле, предназначенном для карантина.

Возвращаясь к Павлюченковой, стоит сказать, что сейчас она идет десятой в гонке за Итоговый турнир WTA, который состоится в конце сезона в Китае (Шэньчжэне), и имеет хорошие шансы туда попасть. Надеемся, что затейпированное на матче в Нью-Йорке колено в форме черного облака не помешает ей это сделать.