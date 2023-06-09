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«Психологически было очень тяжело». Попавшая мячом в болгерл теннисистка выиграла «Ролан Гаррос»

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Теннисисты Мию Като и Тим Пуэц.
Мию Като и Тим Пуэц.
Фото AFP
Теннисисты Мию Като и Тим Пуэц.
Мию Като и Тим Пуэц.
Фото AFP
Теннисисты Мию Като и Тим Пуэц.
Мию Като и Тим Пуэц.
Фото AFP
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Японка Мию Като после скандальной дисквалификации в паре стала победительницей открытого чемпионата Франции в миксте.

В теннисе, как и в жизни, черную полосу рано или поздно сменяет белая. С японкой Мию Като это произошло прямо по ходу «Ролан Гаррос» — 2023. Сперва Мию получила скандальную и, как многие считают, несправедливую дисквалификацию за случайное попадание мячом в болгерл в парном матче, но спустя несколько дней там же на парижских кортах выиграла свой первый в карьере титул на «Больших шлемах» — в миксте с немцем Тимом Пуэцем.

Шоковая терапия

Напомним, Мию оказалась в эпицентре скандала на «Ролан Гаррос», когда в женском парном матче после проигранного розыгрыша по навесной траектории отправила мяч на другую сторону корта. Попала японка прямо в голову девочке, подающей мячи, которая в тот момент смотрела в другую сторону. И хотя удар был довольно слабый, девочка разрыдалась и долго не могла успокоиться, а соперницы Като и Алдилы Сутьяди из Индонезии — Мари Бузкова из Чехии и испанка Сара Соррибес Тормо — настояли на том, чтобы японку и ее напарницу сняли с матча.

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Като, надо признать, была шокирована ситуацией, после дисквалификации она также не могла сдержать слез. К тому же организаторы «Ролан Гаррос» еще и лишили теннисистку призовых и рейтинговых очков, чем еще больше расстроили 28-летнюю японку. Теннисная общественность также не сочла Мию теннисной преступницей, многие сочли наказание слишком жестоким, а поведение Бузковой и Соррибес Тормо, которые даже не видели самого эпизода, не соответствующим духу честной игры.

Как бы то ни было, Като, пусть и сняли с парного турнира, не стали изгонять с открытого чемпионата Франции, разрешив продолжить игру в миксте. Казалось, после такой психологической травмы японка просто не сможет показать свой лучший теннис. Однако к удивлению многих такая шоковая терапия подействовала на нее самым лучшим образом — вместе с Пуэцем они дошли до финала в смешанном парном разряде, не проиграв по пути ни одного сета. Причем в полуфинале обыграли напарницу Като по женской паре Сутьяди и Матве Мидделкопа — голландца с российскими корнями.

Финальный матч против канадки Бьянки Андрееску и Майкла Венуса из Новой Зеландии получился напряженным, но также завершился победой Мию и Тима — 4:6, 6:4, 10:6 (в миксте вместо решающей партии проводится супертайбрейк до 10 очков). Кстати, Като, как и ее партнер, никогда прежде не выигрывала «Большие шлемы» — прежде ее лучшим результатом был полуфинал открытого чемпионата Австралии в женской паре в 2017 году.

Теннисисты Мию Като и Тим Пуэц.
Мию Като и Тим Пуэц.
Фото AFP

Торжество справедливости?

На церемонии награждения Като, которая призналась в своем плохом знании английского, зачитала свою чемпионскую речь по бумажке, борясь со слезами. «Мой партнер Тим, я очень рада, что ты у меня есть. Спасибо, что всегда меня поддерживал и подбадривал. Также спасибо моему тренеру, который всегда был рядом в трудные времена. Последние несколько дней после дисквалификации с женского парного турнира психологически мне было очень тяжело. Хочу поблагодарить игроков, тренеров и вообще всех за теплые слова поддержки. Я использовала всю эту положительную энергию, чтобы сегодня оказаться здесь», — заявила Мию.

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Японская теннисистка также не забыла про свою напарницу Сутьяди, поблагодарив как саму Алдилу, так и ее команду с индонезийскими болельщиками: «Я сделаю все возможное, чтобы однажды мы вернулись и вместе вышли в парный финал. Надеюсь, с болгерл сейчас все в порядке». Очевидно, что миниатюрная (рост — 154 см) Като простила и своих обидчиц Бузкову и Соррибес Тормо, которые, кстати, вылетели уже в следующем круге. «Сара и Мария, мы с Алдилой надеемся, что однажды снова встретимся с вами на корте и проведем отличный парный матч».

Теннисисты Мию Като и Тим Пуэц.
Мию Като и Тим Пуэц.
Фото AFP

Впрочем, несмотря на эмоциональность, Мию не забыла и о практической стороне вопроса. Она выразила надежду, что ее апелляцию на лишение призовых денег и рейтинговых очков за парный турнир «Ролан Гаррос» все-таки удовлетворят. Как бы то ни было, скандальная история завершилась очень красиво. Можно даже сказать, что восторжествовала справедливость, ведь наказание японки, может, и не противоречило правилам, но выглядело слишком жестоким.

Теннис
Roland Garros
Мию Като
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