Алина Корнеева в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос» разгромила соотечественницу Алису Октябреву и теперь может взять второй крупный юниорский титул за год.

Ролан Гаррос. Юниорки. Полуфинал

Алина Корнеева (Россия) — Алиса Октябрева (Россия) — 6:1, 6:1

Луксьяна Перес-Алакрон (Перу) — Анастасия Гурьева (Россия) — 7:6 (7:2), 7:5

Пока теннисный мир ждал суперматча Новака Джоковича и Карлоса Алькараса, состоялись полуфинальные встречи юниорского «Ролан Гарроса» у девушек. Из четырех спортсменок на корте три представляли Россию. Понятно, что в финал гарантированно попадала одна россиянка. Но круче, когда их оказалось бы две, как на Открытом чемпионате Австралии.

Путь за вторым «Шлемом» сезона

В январе в Мельбурне титул разыгрывали Алина Корнеева и Мирра Андреева. И несмотря на то, что в Австралии победила первая, в Париже громче звучит имя второй. В январе обе девушки плакали и обнимались. После Мирра классно выступила на «Мастерсе» в Мадриде, дошла до 1/8 финала на взрослом «Ролан Гаррос», подружилась с Энди Марреем и высказала желание сыграть микст с Андреем Рублевым. Андреева скромна, но не боится говорить то, что думает, классно выступает и многим напоминает Марию Шарапову в юности.

Корнеева же осталась на юниорском уровне и хочет собрать «Большой шлем» — все четыре «мейджора». Австралийский уже есть, парижский может быть уже скоро. В полуфинале она разгромила соотечественницу Алису Октябреву — квалифаера нынешнего турнира. Встреча продолжалась всего 51 минуту. Алина мощно атаковала и меньше ошибалась — Алиса была хуже по всем показателям и справедливо уступила. Невынужденных ошибок у Корнеевой в первом сете и вовсе не было — только во втором накопилось четыре. Причем не сказать, что Октябрева — слабая теннисистка. В Париже она обыграла вторую ракетку мира в юниорском рейтинге американку Клерви Нгуну.

«Думаю, у нас и четыре полуфиналистки могли быть в этом году. Это неудивительно — мы много раз говорили, что молодежь у нас талантливая. Корнеева может выиграть второй юниорский турнир «Большого шлема». Хвалить ее еще рано, но сам факт, что на одном покрытии выиграла и на втором как минимум полуфинал — это что-то значит. Формируется правильно», — приводит слова президента Федерации тенниса России Тарпищева ТАСС.

Алина Корнеева с чемпионским кубком юниорского Australian Open. Фото Global Look Press

Российского финала не будет

Четыре полуфиналистки действительно могли быть нашими — в четвертьфинале Луччана Перес-Аларкон в трех сетах обыграла Алевтину Ибрагимову и стала единственной нероссиянкой на этой стадии турнира. И как раз дальше она встречалась с еще одной представительницей нашей страны — Анастасией Гурьевой.

Насте уже 18 лет, и она ни разу до этого не доходила до подобной стадии на «Шлемах». Хотя выиграла уже пять турниров серии ITF и является стипендиаткой президентского центра Ельцина, как когда-то был Андрей Рублев. Но, несмотря на личное достижение и все шансы на выход в финал, Гурьева не смогла сделать этого.

В первом сете Настя обидно проиграла на тай-брейке, до которого дело могло не доходить вовсе. Во втором россиянка повела в начале партии с брейком, но потом отдала преимущество представительнице Перу. К концу партии Гурьева смогла отыграться, но не получилось довести сет до победного.

Почему так получилось, видно даже по статистике. Пятикратное преимущество по эйсам — это хорошо, но вот двойные ошибки, которых было почти в три раза больше, и ужасающее количество невынужденных подпортили всю игру. За два сета Гурьева ошиблась невынужденно 58 раз — в первом полуфинале россиянок у Корнеевой их было всего 4, а у Октябревой — 11.

Российского финала на «Ролан Гаррос» не будет, но титул все равно может достаться представительнице нашей страны. Алина Корнеева умеет играть и на харде, и на грунте и может взять второй подряд «мейджор». В последний раз парижский «Шлем» в женском юниорском разряде доставался россиянке — Дарье Касаткиной — девять лет назад.