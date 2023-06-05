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Сегодня, 13:00

Японскую теннисистку дисквалифицировали по просьбе соперниц. Новый скандал на «Ролан Гаррос»

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Теннисистка Мию Като.
Мию Като.
Фото Global Look Press
Мию Като и ее напарницу жестко наказали за случайное попадание мячом в болгерл.

Нынешний «Ролан Гаррос» богат на околотеннисные скандалы, но дисквалификаций прямо во время матчей удавалось избегать. Однако в матче третьего круга женского парного разряда случился форс-мажор — японка Мия Като случайно попала мячом в болгерл, за что после долгих обсуждений прямо на корте вместе с напарницей Алдилой Сутьяди из Индонезии была снята с игры. Причем судья на вышке не хотел заканчивать матч таким образом. На этом настояли соперницы индонезийско-японского дуэта Мари Бузкова из Чехии и испанка Сара Соррибес Тормо, за что получили свою порцию критики от теннисной общественности.

Все из-за слез

В матче за выход в четвертьфинал Като и Сутьяди проиграли первый сет на тай-брейке, но во второй партии перехватили инициативу. Они вели 3:1, да еще и сделали 0:30 на подаче оппоненток. В следующем розыгрыше линейный судья крикнул «аут» после удара соперниц, но судья на вышке попадание в корт засчитал и, несмотря на протесты японской и индонезийской теннисисток, отдал розыгрыш Бузковой и Соррибес Тормо. Понятно, что Като немного завелась и после того, как счет стал 30:30, взяла мяч и по планирующей траектории выбила его ракеткой на сторону подающих.

По идее такой мяч было легко поймать, но девочка, подающая мячи, в этот момент смотрела в другую сторону и заметила летящий в нее теннисный предмет только в самый последний момент. В итоге мяч попал ей в голову, она расплакалась и матч остановили. Было очевидно, что физическую травму болгерл не получила, но она продолжала всхлипывать, видимо, от стресса и всеобщего повышенного внимания. Судья слез с вышки и поговорил с ней, затем ее попробовала утешить Като.

Фото Global Look Press

Поначалу арбитр решил ограничиться предупреждением, объясняя это случайным попаданием и отсутствием травм у девочки, но Бузкова и Соррибес Тормо настаивали на дисквалификации оппоненток, мотивируя это слезами болгерл. После этого на корт вышел супервайзер, побеседовал с теннисистками, судьей на вышке и девочкой, подающей мячи. Вскоре болгерл, которая по-прежнему выглядела шокированной, увели с корта, а еще через несколько минут было объявлено о снятии Като и Сутьяди с матча. Тут уже и японка не сдержала слез.

От&nbsp;ракетки Микаэля Имера осталась одна рукоятка (на&nbsp;кадре справа). Еще один теннисист наказан за нападение на судью. За это штрафовали и Джоковича, и Медведева

«Я хотела бы искренне извиниться перед болгерл, моей напарницей Алдилой и моими болельщиками из-за сегодняшнего несчастного случая. Это было совершенно непреднамеренно. В результате «Ролан Гаррос» лишил меня всех призовых и очков за турнир. Я ценю всю вашу постоянную поддержку!» — позднее написала Мия на своей страничке в социальной сети. Понятно, что для 41-й ракетки мира в паре и ее партнерши потеря реального шанса на выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» стали серьезным ударом.

Фото Global Look Press

Цветы и поцелуй в знак раскаяния

Мало того, наказание многим показалось слишком суровым, а действия соперниц, «выпрашивавших» его, — неприличным. «Когда ты требуешь дисквалифицировать команду соперниц, даже не видя, как был нанесен удар... Надеюсь, они с трудом смогут заснуть сегодня вечером. Что касается самого решения, то это самое глупое в данной ситуации», — написал в соцестях известный французский теннисист Жиль Симон. И он как минимум прав в том, что чешка и испанка действительно не видели эпизода, они в этот момент говорили между собой. Поэтому слова Бузковой о том, что они просто рассказали главному судье турнира о том, как они увидели эту ситуацию, кажутся, мягко говоря, странными. Небольшим утешением для Като может служить только то, что она... все еще может стать чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2023 — вместе с немцем Тимом Пуэцем они вышли в четвертьфинал в миксте.

Вообще снятие спортсменов с матчей за попадания мячами или даже ракетками в болбоев и болгерл, судей и зрителей довольно часты. Хотя тут возможны варианты — в зависимости от степени травмы наказание варьируется от предупреждения до снятия с игры. Самая нашумевшая история последних лет произошла с сербом Новаком Джоковичем на открытом чемпионате США-2020, когда за попадание мячом в горло линейному судье его сняли с матча против испанца Пабло Карреньо-Бусты.

До&nbsp;финальных матчей бол-герл носили юбки и&nbsp;топы. Девушки у корта надели штаны вместо юбок. Скандалы на теннисе в Мадриде

На Уимблдоне-1995 за попадание во время парного матча мячом в болгерл не пожалели даже любимца британской публики Тима Хэнмана — тогда, кстати, на жестком наказании также настояли соперники, особенно скандальный американец Джефф Таранго. Правда, затем галантный Хэнман дарил девушке (ее звали Кэролайн Холл) цветы и целовал в знак раскаяния, а бульварная пресса даже намекала на возникший роман между ними.

В 1995-м немец Карстен Арриенс на открытом чемпионате Франции был снят с игры за то, что, когда разбил ракетку, ее осколок попал в ногу линейному судье. В 2000-м австрийца Штефана Кубека сняли на «Ролан Гаррос» за попадание ракеткой в болбоя, канадца Дениса Шаповалова в 2017-м аналогично наказали во время матча Кубка Дэвиса за попадание мячом в судью на вышке, а аргентинец Давид Налбандян был снят с финального матча в Лондоне за то, что со всей силы ударил ногой по рекламному щитку, сломал конструкцию и немного поранил линейного арбитра. Но все же прегрешение Като на этом фоне, согласитесь, выглядит куда менее серьезным.

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