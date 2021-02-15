Трех игроков из одной страны в четвертьфинале Australian Open не было 21 год

Медведев, Рублев и Карацев на троих написали историю российского тенниса.

Даниил Медведев и Андрей Рублев одержали уверенные победы в матчах четвертого круга Открытого чемпионата Австралии и присоединились к Аслану Карацеву в списке четвертьфиналистов турнира. Никогда ранее в восьмерку сильнейших не выходило больше двух россиян. Трижды страну в четвертьфинале представлял тандем Евгений Кафельников — Марат Сафин, по разу компанию Николаю Давыденко составляли Сафин, Игорь Андреев и Михаил Южный, а осенью 2020-го в Нью-Йорке сыграли Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Случаи, когда в четвертьфинал турнира «Большого шлема» выходили более одного россиянина. Фото «СЭ»

Утром среды Медведев и Рублев сыграют второе в истории российское дерби в четвертьфиналах турниров «Большого шлема». Полгода назад Даниил победил в трех сетах, два из которых завершились на тай-брейке. В 2008 году два россиянина встречались в Мельбурне на стадии 1/8 финала. Тогда Михаил Южный обыграл Николая Давыденко, стоявшего на третьей строчке мирового рейтинга.

Российские дерби на поздних стадиях турниров «Большого шлема». Фото «СЭ»

Также российская тройка установила рекорд турнира в XXI веке, дружно пробившись в четвертьфинал. В последний раз такое обширное представительство одна из стран имела в Мельбурне в 2000 году, когда Пит Сампрас победил в американском дерби Криса Вудраффа, а будущий чемпион турнира Андре Агасси разобрался с марокканцем Хишамом Арази. После 2000 года лучшие национальные результаты были у испанцев, которые регулярно большой группой далеко проходили в Париже. Правда, за последние восемь лет трое представителей одной страны играли в четвертьфинале всего однажды — отметились французы на US Open-2016.