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Трех игроков из одной страны в четвертьфинале Australian Open не было 21 год

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 16:10
Андрей Рублев, Аслан Карацев, Даниил Медведев. Фото Reuters Случаи, когда в четвертьфинал турнира «Большого шлема» выходили более одного россиянина. Фото "СЭ" Российские дерби на поздних стадиях турниров «Большого шлема». Фото "СЭ" Страны, представленные тремя и более игроками в 1/4 финала турниров «Большого шлема» в XXI веке. Фото "СЭ"
Андрей Рублев, Аслан Карацев, Даниил Медведев. Фото Reuters
Теги:
Медведев, Рублев и Карацев на троих написали историю российского тенниса.
Андрей Рублев.Рублев шагнул в русское дерби. Впервые в четвертьфинале «Шлема» — трое россиян

Даниил Медведев и Андрей Рублев одержали уверенные победы в матчах четвертого круга Открытого чемпионата Австралии и присоединились к Аслану Карацеву в списке четвертьфиналистов турнира. Никогда ранее в восьмерку сильнейших не выходило больше двух россиян. Трижды страну в четвертьфинале представлял тандем Евгений Кафельников — Марат Сафин, по разу компанию Николаю Давыденко составляли Сафин, Игорь Андреев и Михаил Южный, а осенью 2020-го в Нью-Йорке сыграли Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Случаи, когда в четвертьфинал турнира Большого шлема выходили более одного россиянина. Фото "СЭ"
Случаи, когда в четвертьфинал турнира «Большого шлема» выходили более одного россиянина. Фото «СЭ»

Утром среды Медведев и Рублев сыграют второе в истории российское дерби в четвертьфиналах турниров «Большого шлема». Полгода назад Даниил победил в трех сетах, два из которых завершились на тай-брейке. В 2008 году два россиянина встречались в Мельбурне на стадии 1/8 финала. Тогда Михаил Южный обыграл Николая Давыденко, стоявшего на третьей строчке мирового рейтинга.

Российские дерби на поздних стадиях турниров Большого шлема. Фото "СЭ"
Российские дерби на поздних стадиях турниров «Большого шлема». Фото «СЭ»
Даниил Медведев и&nbsp;Андрей Рублев.«Хорошая новость: хотя бы один из нас выйдет в полуфинал». Медведев и Рублев готовы зарубиться на Australian Open

Также российская тройка установила рекорд турнира в XXI веке, дружно пробившись в четвертьфинал. В последний раз такое обширное представительство одна из стран имела в Мельбурне в 2000 году, когда Пит Сампрас победил в американском дерби Криса Вудраффа, а будущий чемпион турнира Андре Агасси разобрался с марокканцем Хишамом Арази. После 2000 года лучшие национальные результаты были у испанцев, которые регулярно большой группой далеко проходили в Париже. Правда, за последние восемь лет трое представителей одной страны играли в четвертьфинале всего однажды — отметились французы на US Open-2016.

Страны, представленные тремя и более игроками в 1/4 финала турниров Большого шлема в XXI веке. Фото "СЭ"
Страны, представленные тремя и более игроками в 1/4 финала турниров «Большого шлема» в XXI веке. Фото «СЭ»

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