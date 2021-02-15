Кенгуру является символом Австралии, их численность превышает население зеленого континента в два с половиной раза. Это милое животное украшает герб государства и привлекает в страну многочисленных туристов, в том числе и звезд мирового тенниса.

Несмотря на плотный график игр Australian Open, многие теннисисты находят время, чтобы посетить зоопарк и увидеть живой талисман своими глазами. Некоторым даже удается познакомиться с ним поближе.

Елене Дементьевой довелось пообщаться с представителем местного зоопарка в 2009 году. Титул россиянке зверек не принес: Елена остановилась в шаге от финала, проиграв Серене Уильямс.

Елена Дементьева. Фото AFP

Елена Дементьева. Фото AFP

Елена Дементьева. Фото AFP

Дружба Каролин Возняцки с сумчатым животным началась в 2011 году, когда датчанка отметила выход в полуфинал турнира схваткой с надувным кенгуру. А через год у нее появилась возможность подержать на руках и покормить уже настоящего кенгуренка.

Каролин Возняцки. Фото AFP

Каролин Возняцки. Фото AFP

Каролин Возняцки. Фото AFP

Одна из самых главных любительниц кенгуру — Елена Веснина. Она настолько сильно любит животных, что в детстве даже мечтала стать ветеринаром. По ее словам, больше всего ей нравятся коалы и кенгуру, и она даже хотела завести себе одного из них.

Как оказалось, Карен Хачанов тоже не прочь взять к себе в Москву кенгуренка.

Одним из тех, кто решил посетить австралийский зоопарк был и Томаш Бердых. Компанию ему составила Люси Шафаржова.

Томаш Бердых и Люси Шафаржова. Фото AFP

Не обходится без кенгуру и на самих кортах Открытого чемпионата Австралии. Разумеется, не настоящих, а всего лишь плюшевых. Помимо кубков и наград победителям и участикам турнира часто вручают еще и игрушечных зверьков.

Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP

Мария Шарапова и Серена Уильямс. Фото Reuters

Мартина Хингис. Фото Reuters

Роджер Федерер. Фото Reuters

Андре Агасси. Фото Reuters

Еще одно животное, с которым можно встретиться в Австралии, является коала. С ними посчастливилось сфотографироваться многим теннисистам, включая Марию Шарапову, Елену Дементьеву, Наоми Осаку, Рафаэля Надаля.

Мария Шарапова. Фото Reuters

Елена Дементьева. Фото AFP

Наоми Осака. Фото AFP