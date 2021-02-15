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Звезды тенниса, кенгуру и коалы. Шарапова с ними обнималась, Возняцки — кормила молоком

Евгения Матвеева
Евгения Матвеева
Фоторедактор
Сегодня, 21:45
Елена Дементьева и Мария Шарапова. Фото AFP Елена Дементьева. Фото AFP Елена Дементьева. Фото AFP Елена Дементьева. Фото AFP Каролин Возняцки. Фото AFP Каролин Возняцки. Фото AFP Каролин Возняцки. Фото AFP Томаш Бердых и Люси Шафаржова. Фото AFP Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP Мартина Хингис. Фото Reuters Мария Шарапова и Серена Уильямс. Фото Reuters Роджер Федерер. Фото Reuters Андре Агасси. Фото Reuters Мария Шарапова. Фото Reuters Елена Дементьева. Фото AFP Рафаэль Надаль. Фото Reuters Наоми Осака. Фото AFP
Елена Дементьева и Мария Шарапова. Фото AFP
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Кенгуру является символом Австралии, их численность превышает население зеленого континента в два с половиной раза. Это милое животное украшает герб государства и привлекает в страну многочисленных туристов, в том числе и звезд мирового тенниса.

Несмотря на плотный график игр Australian Open, многие теннисисты находят время, чтобы посетить зоопарк и увидеть живой талисман своими глазами. Некоторым даже удается познакомиться с ним поближе.

Елене Дементьевой довелось пообщаться с представителем местного зоопарка в 2009 году. Титул россиянке зверек не принес: Елена остановилась в шаге от финала, проиграв Серене Уильямс.

Елена Дементьева. Фото AFP
Елена Дементьева. Фото AFP
Елена Дементьева. Фото AFP
Елена Дементьева. Фото AFP
Елена Дементьева. Фото AFP
Елена Дементьева. Фото AFP

Дружба Каролин Возняцки с сумчатым животным началась в 2011 году, когда датчанка отметила выход в полуфинал турнира схваткой с надувным кенгуру. А через год у нее появилась возможность подержать на руках и покормить уже настоящего кенгуренка.

Каролин Возняцки. Фото AFP
Каролин Возняцки. Фото AFP
Каролин Возняцки. Фото AFP
Каролин Возняцки. Фото AFP
Каролин Возняцки. Фото AFP
Каролин Возняцки. Фото AFP

Одна из самых главных любительниц кенгуру — Елена Веснина. Она настолько сильно любит животных, что в детстве даже мечтала стать ветеринаром. По ее словам, больше всего ей нравятся коалы и кенгуру, и она даже хотела завести себе одного из них.

Как оказалось, Карен Хачанов тоже не прочь взять к себе в Москву кенгуренка.

Одним из тех, кто решил посетить австралийский зоопарк был и Томаш Бердых. Компанию ему составила Люси Шафаржова.

Томаш Бердых и Люси Шафаржова. Фото AFP
Томаш Бердых и Люси Шафаржова. Фото AFP

Не обходится без кенгуру и на самих кортах Открытого чемпионата Австралии. Разумеется, не настоящих, а всего лишь плюшевых. Помимо кубков и наград победителям и участикам турнира часто вручают еще и игрушечных зверьков.

Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP
Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP
Мария Шарапова и Серена Уильямс. Фото Reuters
Мария Шарапова и Серена Уильямс. Фото Reuters
Мартина Хингис. Фото Reuters
Мартина Хингис. Фото Reuters
Роджер Федерер. Фото Reuters
Роджер Федерер. Фото Reuters
Андре Агасси. Фото Reuters
Андре Агасси. Фото Reuters

Еще одно животное, с которым можно встретиться в Австралии, является коала. С ними посчастливилось сфотографироваться многим теннисистам, включая Марию Шарапову, Елену Дементьеву, Наоми Осаку, Рафаэля Надаля.

Мария Шарапова. Фото Reuters
Мария Шарапова. Фото Reuters
Елена Дементьева. Фото AFP
Елена Дементьева. Фото AFP
Наоми Осака. Фото AFP
Наоми Осака. Фото AFP
Рафаэль Надаль. Фото Reuters
Рафаэль Надаль. Фото Reuters

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