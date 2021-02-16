Взлет Карацева в полуфинал «Шлема»: случайность, или он всерьез и надолго?

В чем причины грандиозного успеха 27-летнего россиянина на Открытом чемпионе Австралии.

Открытый чемпионат Австралии

Четвертьфинал. Мужчины

Аслан Карацев (Россия, Q) — Григор Димитров (Болгария, 18) — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2

Сенсационный выход россиянина Аслана Карацева в полуфинал его дебютного турнира «Большого шлема» наверняка будут использовать как яркую иллюстрацию последствий теннисного карантина в Мельбурне. Дескать, из-за непривычного старта сезона и двухнедельного сидения в гостиничных номерах лидеры не набрали формы к нужному времени. Шварцман не в своей тарелке, Ожье — с мозолями, Димитров — с больной спиной. В итоге квалифай проходит в топ-4 мэйджора — впервые с 2000 года и всего в пятый за всю Открытую эру. Наверняка все так и есть, но главный вывод, который надо сделать благодаря чуду Аслана, совсем не в том, что карантин в спорте решает все. А в том, что тысячи игроков, прозябающих в глубинах рейтингов ATP и WTA, теперь будут точно знать — чудо возможно и мечта реальна. И за полгода пробиться из третьей сотни в компанию четырех сильнейших игроков планеты, как это сделал Карацев, — совсем не фантастика.

Переосмысление карьеры

Для тех, кто все пропустил, — вкратце, в чем суть подвига уроженца Владикавказа. Аслан давно вышел из юниорского возраста, но звезд с неба никогда не хватал. Еще недавно он был в восьмой сотне рейтинга. Выше квалификаций и начальных раундов турниров ATP за десять лет профессиональных выступлений не проходил. В общем, был обычным невезучим парнем, который и приличных результатов не показывает, и карьеру почему-то не завершает, рассчитывая непонятно на что. В спортивных СМИ о таких обычно пишут только в связи с какими-нибудь скандалами — или допинговыми, или со ставками, когда теннисные неудачники решаются хоть на чем-то заработать и быстро попадают под дисквал. К счастью, с Карацевым ничего такого не случилось, а его десятилетнее «сидение на печи» внезапно дало эффект.

Осенью прошлого года, когда локдаун в теннисе завершился, Аслан вернулся на корт совершенно другим человеком. Сам он говорит, что кардинально возросший уровень его игры стал результатом отличных тренировок в Америке во время коронавирусных каникул и «переосмысления карьеры», после которого он наконец поверил в себя. Как бы то ни было, игрок, не обладающий выдающимися физическими данными или какими-то уникальными техническими навыками, вдруг практически на голом энтузиазме начал выигрывать матч за матчем. И в профайле Карацева появились победы в челленджерах, выступление в основной сетке турнира в Санкт-Петербурге, самое высокое в карьере место в начале второй сотни рейтинга и звание четвертой ракетки России.

П реодолевший пропасть

Сейчас многие теннисные болельщики спрашивают россиян в соцсетях — где вы раньше прятали этого замечательного парня? Отвечаю: Аслан прятался исключительно сам на небольших турнирах — челленджерах и фьючерсах. Например, ровно год назад он выступал на турнире с призовым фондом в 150 тысяч долларов в индийском городе Бенгалуру и проиграл в первом же матче местному теннисисту Макету Минени, на тот момент — 427-й ракетке мира. Конечно, когда твой возраст 25+, очень сложно рассчитывать на wild card на хороших соревнованиях, которые помогли бы тебе выбраться из трясины рейтинга. Карацеву приходилось рассчитывать только на себя — и это настоящее чудо, что тяжелая и неденежная работа практически на самом теннисном дне вдруг дала результат.

На Australian Open Карацев преодолел квалификацию, проходившую в Дохе, и впервые в карьере попал в основную сетку «Большого Шлема». Но это пока еще не воспринималось как сенсация. Тем более что потом Аслан хоть и выиграл со сборной Росси ATP Cup, но все три парных матча, в которых он участвовал на этом команднике, закончились поражениями. А потом нам явили чудо. Уже на ранних стадиях Australian Open Карацев приковывал к себе внимание сверхуверенной игрой, несмотря на отсутствие опыта выступления на элитном уровне. Да, у ребят, которые много лет рубятся в челленджерах, нервная система наверняка закалена до невозможности. Но все же между уровнем матчей на маленьких турнирах и уровнем игры на мэйджорах (даже после карантина) лежит настоящая пропасть.

Невозможное — возможно

За выход в полуфинал Australian Open Аслан заработал 662 тысячи долларов — больше, чем за всю минувшую профессиональную карьеру (за десять предыдущих лет он получил 618 тысяч, из которых 200 тысяч пришлись на ATP Tour). Карацев уже поднялся на 42-ю позицию в рейтинге, за десять дней улучшив свое положение более чем на 70 пунктов. Но дело даже не в деньгах и не в рейтингах. Если отбросить эзотерические теории о том, что в российского теннисиста внезапно вселился дух кого-то из великих чемпионов прошлого, то разумного объяснения прорыву Аслана просто нет. В полуфинал «Большого шлема» на одном везении не выходят, а уровень тенниса Карацев с начала открытого чемпионата Австралии показывает высочайший, и три победы подряд над «сеяными» игроками — яркая тому иллюстрация.

Из похожих взлетов последних лет вспоминается разве что история Владимира Волчкова из Белоруссии, который в 2000-м году внезапно попал из квалификации в полуфинал Уимблдона. Но тогда, за исключением шестого «сеяного» Седрика Пьолина, соперники упертому белорусу попадались не самые элитные. Ну и в полуфинале Владимир боролся с первой ракеткой мира Питом Сампрасом только один сет, далее уступив без вариантов — 7:6, 6:2, 6:4. Впрочем, Волчкову тогда было всего 22 года, и за четыре года до этого он выиграл юниорский Уимблдон. Благодаря тому полуфиналу Волчков поднялся в рейтинге с 237-го места на 72-е, а еще через год он стал 25-й ракеткой мира. Но существенных успехов как игрок Владимир больше не добился.

Параллель с Волчковым, конечно, так себе. И главный вопрос сейчас все-таки не в том, победит ли Карацев Новака Джоковича или Александра Зверева в четверг в полуфинале. А в том, превратилась ли «русская тройка» в «русскую четверку» — то есть появился ли у нас еще один высококлассный игрок в АТП-туре на долгосрочную перспективу. Российским болельщикам и тысячам игроков с низким рейтингом (которые сейчас яростно болеют за коллегу), конечно, хочется, чтобы этот поход «из грязи в князи» не оказался коротким. Карацева сейчас точно ждет испытание медными трубами и невероятная задача — удержать лучшую в своей жизни форму. Но, как бы ни закончился этот взлет, мы должны сказать Аслану спасибо. Как и любому человеку, который в нашем циничном мире доказывает важнейшую истину: невозможное — возможно.