Совершенно неизвестный в мире элитного тенниса россиянин Аслан Карацев поразил болельщиков, выйдя в полуфинал Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии

Четвертьфинал. Мужчины

Аслан Карацев (Россия, Q) — Григор Димитров (Болгария, 18) — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2

Теннисист Аслан Карацев, наверное, один из немногих людей в мире, который выиграл от пандемии. Сегодня утром он вышел в полуфинал Australian Open и продолжил осетинское чудо на турнире. Конечно, это его личная заслуга — фантастический триумф воли на фоне травм, отсутствия денег и мотивации. Но оказывается, и в таком элитном и солидном виде спорта, как теннис, бывают чудесные истории. Карацев нашел в себе продолжить карьеру и, так вышло, после коронавирусного года, выбившего многих из колеи, начал рвать и метать. В 27 лет.

И шокировать не только звездного Григора Димитрова выносом тела 2:6, 6:4, 6:1, 6:2, но и весь теннисный мир, СМИ и болельщиков. «СЭ» изучил реакцию за рубежом и в России.

Aslan Karatsev is the first ?? man to reach the @AustralianOpen singles semi-finals since Marat Safin (2005).@AsKaratsev | #AusOpen pic.twitter.com/4FTBeOny3o — ATP Tour (@atptour) February 16, 2021

Карацев не мог отпраздновать победу так, как хотел бы

Прежде всего надо сказать, что пока широкая западная публика о Карацеве пока не узнала. Топовые британские СМИ заняты битвой с Индией в крикете, в США заняты НБА и продолжением разборок с Трампом. Но профильные европейские и австралийские СМИ уже пестрят заголовками «Безвестный теннисист ошеломляет»

СМИ об Аслане Карацеве.

— Карацев заработал за один матч Australian Open больше денег, чем за всю свою карьеру на протяжении последних восьми лет, — поднимают финансовый вопрос австралийские СМИ. «Мир в шоке от того, как неизвестная теннисная звезда творит немыслимое. Теперь вы знаете, кто такой Аслан Карацев? Чуть раньше сегодня украинец Сергей Стаховский атаковал теннисного комментатора Ника Маккарвела, когда тот признал, что не слышал о Карацеве до турнира. Теперь его имя у всех на устах».

СМИ об Аслане Карацеве.

Французская L'Equipe пишет: «Невероятное, но трезво воспринятое счастье для одного и глубокое огорчение для второго. Русский теннисист не мог отпраздновать победу так, как хотел бы. Димитров покидал корт, хромая, раздавленный морально и с болью в спине».

Ну и чисто для вашего развлечения — заголовки болгарских СМИ. Тут всё и так понятно. «Голямата сензация», так сказать.

СМИ об Аслане Карацеве.

Болгарские СМИ, как и большинство других, справедливо объясняют произошедшее спазмом в спине, который приключился с Димитровым во втором сете. После этого, пишут болгары, Григору было трудно даже ходить по корту. Как и предсказывал известный тренер Борис Собкин, карантин еще обернется последствиями. И это тоже одно из них. В нынешнем удивительном Australian Open, возможно, человек, игравший квалификацию имеет преимущество над топовым соперником, который в этот момент удерживал форму без матчей.

Отдельно пишут о характере Карацева — который за всю неделю ни разу не улыбнулся на послематчевых интервью и ограничивался несколькими словами. Настоящий горец.

Отведите его на тест побыстрее!

В Северной Осетии уже все знают о подвиге земляка. И даже используют в заголовках названия голливудских фильмов — «Звезда родилась», пишет Осетия ТВ о победе. А вот мнение одного из блоггеров: «Почему это [победа Карацева] круто? Потому что большой теннис — это не наш традиционный вид спорта. Здесь всех поголовно отдают на борьбу/футбол, сейчас еще в моде хоккей (после появления ледовой арены). Ну и потому что там никто не бьет друг друга по морде. Лично меня всегда раздирает противоречие, когда вроде и хочется радоваться за успехи своих земляков, но в то же время понимаешь, что избиение и насилие на усладу кошельков — это отвратительно».

СМИ об Аслане Карацеве.

Мировые соцсети также переполнены восторгом — «история Золушки продолжается», «Карацев заслуживает уважения за силу воли — он снова отыгрался после проигрыша первого сета!» Люди пытаются узнать биографию осетинского бойца и хотя бы то, какие бренды он использует.

Но в интернете невозможно без сарказма. Некоторые удивительном образом вспоминают русский допинг: «Отведите его на тест побыстрее, спасибо» (и значок шприца).

Соцсети ATP уже начали заполонять российские комментаторы — замечен аккаунт футбольного клуба «Алания» и многие другие.

«Лев съедает козлов одного за другим. Следующий — Джокович», — замечает один из американских пользователей.

Instagram Карацева никак не напоминает элитного игрока тура — последний его пост был год назад, на странице всего 11,7 тысяч подписчиков. Но видимо, скоро их будет гораздо больше.

Но зато он ретвитит эмоционального Евгения Кафельникова.

Ретвит Евгения Кафельникова.

Ну и абсолютная эйфория на странице Федерации тенниса России: «Букмекеры вообще не понимают, что там происходит».

А по-настоящему зажег австралийский теннисист Макс Перселл, который попал под Карацева в самом первом квалификационном раунде, но остался на турнире и будет играть четвертьфинал смешанного разряда — кстати, в паре с Ариной Родионовой. «Неплохой жребий в квалификации», — саркастически прокомментировал результаты четвертьфинала австралиец.

Теперь впереди у Карацева Новак Джокович или Александр Зверев — в битве за финал Australian Open. Как же все-таки удивительно это звучит! Пандемия могла сыграть в любую сторону, но воспользовался нестандартными условиями только Карацев. Если не побеждать сейчас, то когда?