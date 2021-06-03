Между первой и второй. Медведев удвоил число побед на «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции, за два с небольшим часа переиграв Томми Пола из США.

Париж (Франция)

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Томми Пол (США) — 3:6, 6:1, 6:4, 6:2

Нелюбовь лучшего на данный момент теннисиста России к земляным кортам широко известна, но в понедельник он снял с себя проклятие «Ролан Гаррос», одержав первую в карьере победу в основной сетке французского мэйджора. Причем бывшего соотечественника Александра Бублика Медведев обыграл на удивление четко. Быть может, не такой он и страшный, этот грунт?

Вечерний Пол

Соперником Даниила по второму раунду стал Томми Пол — не слишком известный 24-летний американец. В юниорском возрасте уроженец Нью-Джерси подавал большие надежды, был третьей ракеткой мира и в 2015-м дважды играл в финалах «Больших шлемов». Один из них он выиграл, причем дело было именно в Париже. Для американского игрока это удивительно, но Пол считается специалистом именно по игре на грунте.

После перехода на взрослый уровень Пол исчез с радаров, и пробился в первую сотню рейтинга только к 2019-му. А прорыв в его карьере случился нынешней весной — он вплотную подобрался к топ-50 и впервые дошел до полуфинала турнира АТР. Словом, не звездный, но очень добротный игрок. И в отличие от Медведева, любящий грунтовые корты. К слову, во втором круге «Ролан Гаррос» он второй год подряд.

Надо отметить и то, что пока Пол удачно проводил грунтовый сезон, россиянин лечился от коронавируса. Почти весь апрель у Медведева оказался потерян из-за медицинских проблем. Возможно, именно поэтому он был так доволен после победы над Бубликом — хвалил мячи, сделал шутливую запись в твиттере.

Кстати, во втором круге Медведеву предстояло познакомиться с нововведением на «Ролан Гаррос» — в нынешнем году организаторы придумали так называемые ночные сессии. Матчи в них начинаются в 21 час по местному времени и могут заканчиваться за полночь. Сделано это, конечно, для удобства телезрителей.

А вот обычных болельщиков на таких матчах нет — поскольку во Франции еще действуют ковидные ограничения, пускать публику на трибуны в столь позднее время запрещено. Поэтому днем на «Ролан Гаррос» зрители есть, а вечером теннисистов приветствуют уже привычные многим пустые кресла на трибунах. Обещают, что на второй неделе, когда режим смягчат, болельщики все-таки появятся и на ночных сессиях.

Спят усталые игрушки

Первый же гейм на подаче Пола затянулся на шесть минут — американец здорово распоряжался первой подачей, но стоило делу дойти до второй, как Медведев создавал сопернику проблемы. Счет трижды останавливался на «ровно», но обошлось без брейк-пойнтов. Не было их и в нескольких последующих геймах. Даниил на своей подаче был надежен, но при этом было видно, что оба соперника игру не форсируют. Она вполне могла заменить кому-то передачу «Спокойной ночи, малыши».

В таком полусонном темпе матч продолжался до шестого гейма, который россиянин вдруг отдал под ноль. Пол вынуждал Даниила рисковать, тот засуетился, добавил к этому двойную ошибку и уступил. В таком же ключе прошел следующий гейм. Судя по всему, для Пола такой ритм был комфортным, он сделал ставку на надежность и неплохо оборонялся. Было понятно, что повторения сценария матча с Бубликом, который сделал втрое больше невынужденных ошибок, чем Медведев, не будет.

В девятом гейме Пол вышел подавать на сет, и Даниил решил атаковать. Он вышел вперед, но в следующем розыгрыше соперник оказался терпеливей, а затем сыграл в стиле «подача и удар с лета». А после этого начался настоящий марафон — игра четырежды доходила до счета «ровно», Медведев отыграл три сетбола и не реализовал брейк-пойнт. И все-таки удача в итоге улыбнулась американцу.

Первый же розыгрыш второй партии растянулся на 13 ударов, и завершился тем, что Медведев красиво на противоходе уложил мяч в угол. Похоже, он понял, что для успеха в этом матче нужно повышать активность, рвать темп, заставлять соперника чувствовать себя неуютно. В итоге россиянин взял всухую «свой» гейм, а затем сделал первый для себя брейк. Давление дало свои плоды, Пол перестал стабильно попадать в корт. Медведев быстро повел 3:0, затем 4:1. После этого Пол совсем бросил сопротивляться — за весь второй сет он взял только 9 розыгрышей. А Медведев тем временем показал стопроцентную эффективность при игре на своих первых подачах.

Еще один американец

Начало третьей партии стало прямым продолжением предыдущей — Пол начал с двойной ошибки и Медведев тут же выписал ему три брейк-пойнта. Хотя тут уже американец проявил характер и все их отыграл, а Даниил в ответ создал четвертый и дождался невынужденной ошибки оппонента. Но поведя с брейком, он в какой-то момент успокоился и снизил темп. Полу это было только на руку, и он снова начал гнуть свою линию. Очень быстро и как-то слишком легко американец сравнял счет.

Но только для того, чтобы Медведев снова заиграл агрессивно и сделал еще один брейк — причем седьмой гейм вместил в себя два виннера Даниила и три невынужденных ошибки его визави. После этого россиянин без проблем дважды забрал свою подачу и вышел вперед по сетам.

На этом, похоже, аргументы в игре Пола закончились — в дебюте следующей партии он сделал четыре невынужденных ошибки за один гейм и буквально своими руками отдал брейк Даниилу. Через каких-то восемь минут на табло уже горел счет 4:0 в пользу россиянина. Интересно, что начиная с шестого гейма, соперники выигрывали только чужие подачи.

В итоге вторая победа Медведева оказалась почти такой же уверенной, как и первая. Теперь в третьем круге его ждет еще один американец — Райлли Опелка. Этому гиганту ростом 213 см Даниил, кстати, уже проигрывал в прошлом году на турнире в Петербурге. Пришла пора брать реванш.