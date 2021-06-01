Рублев сенсационно вылетает в первом круге «Ролан Гаррос». Он не смог разобраться с неудобным немцем

Впервые с Australian Open-2019 наш звездный теннисист так рано заканчивает борьбу на турнирах «Большого шлема».

Ролан Гаррос. Мужчины. Первый круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6, 6:4

Аслан Карацев (Россия, 24) — Дженсон Бруксби (США, Q) — 6:3, 6:4, 6:4

Перед стартом «Ролан Гаррос» эксперты сошлись во мнении, что лучшие шансы достойно выступить в Париже среди россиян имеют Андрей Рублев и Аслан Карацев. При этом важно было понимать, в каком состоянии они приедут на второй «мэйджор» сезона. А состояние, в свою очередь, зависело от предыдущего календаря. В итоге у обоих было много времени для того, чтобы целенаправленно подготовиться к Открытому чемпионату Франции. Рублев проиграл Лоренцо Сонего (15 мая) в четвертьфинале «мастерса» в Риме и решил отказаться от участия в других турнирах. Карацев после Рима выступил еще в Лионе, где в первом круге вылетел от Янника Синнера (19 мая).

Уверенный старт Карацева

Карацеву повезло с жеребьевкой. В соперники ему достался Джексон Бруксби — 163-я ракетка мира. В нынешнем сезоне американец выиграл 26 раз из 30, но эти победы были добыть на «челленджерах». Он побеждал на турнирах в Потчефструме (ЮАР), Орландо (США) и Таллахасси (США). На «Ролан Гаррос» 20-летний Бруксби выиграл квалификацию, в финале отбора обыграв француза Эвена Фернесса.

Впрочем, против Карацева американец не нашел никаких козырей. Разве что в третьем сете уроженец Владикавказа заставил своих болельщиков немного понервничать, но, отыграв ранний брейк, легко завершил третью подряд партию в свою пользу.

After the last Grand Slam, you can't underestimate this man. ?#AusOpen semi-finalist @AsKaratsev is into the 2R of #RolandGarros. pic.twitter.com/x4iKzsw6hZ — ATP Tour (@atptour) June 1, 2021

У Аслана в этом году многое в первый раз. 27-летний россиянин провел первый в карьере матч в основной сетке «Ролан Гаррос» и одержал первую победу. Всего в этом году он одержал 22 победы — четвертый результат в туре. Во втором круге Карацев сыграет с Филиппом Кольшрайбером или Фернандо Вердаско.

Сложный оппонент

Рублеву же, несмотря на высокий «посев», достался очень сложный соперник. Вторая ракетка Германии Ян-Леннард Штруфф давно зарекомендовал себя грунтовым игроком, обыгрывал Рублева в Санкт-Петербурге, а также совсем недавно дал Андрею бой в Риме. Тогда россиянин одержал волевую победу. Но Штруфф так бесил Рублева своей вязкой игрой, что после одного из розыгрышей он крикнул: «В жопу теннис». А упустив третий матчбол, сказал «*****» и начал грызть ракету. В итоге четвертый он реализовал эйсом.

В этот раз тоже пришлось играть на максимуме своих возможностей начиная с первого сета. Штруфф, понимая, что ударами справа Рублев его быстро уничтожит, всякий раз пытался сыграть под бэкхенд соперника. В первом сете ему удавалось это на ура. Рублев пришел в себя только к восьмому гейму, но этого не хватило даже для того, чтобы приблизиться к сопернику. Уходя на перерыв, россиянин зло посмотрел на своего тренера Фернандо Висенте. Тот только пожал плечами.

Этого оказалось достаточно, чтобы на время перевернуть ход игры. Андрей сделал ранний брейк (2:0) и что-то громко крикнул в сторону трибун. Однако россиянин не смог удержать свое преимущество. При счете 5:3 Андрей начал гейм с 0:40, героически отыграл отставание, но все-таки отдал свою подачу. Так дело дошло до тай-брейка, который в драматичной борьбе закончился в пользу немца (8:6).

Камбэк не удался

В прошлом году Андрей попал ровно в такие же обстоятельства. Рублев приехал в Париж из Гамбурга, где впервые стал победителем турнира категории ATP 500. Но в первом круге «Роллан Гаррос» нарвался на Сэма Куэрри. Габаритный американец повел 2:0 по сетам и выигрывал 5:2 в третьей партии, которая могла решить исход поединка. Однако американец упустил свой шанс оформить победу, а россиянин перехватил инициативу и за три с половиной часа дожал уставшего и потерявшего концентрацию американца — 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3.

Очень хотелось, чтобы этот сценарий повторился и со Штруффом. Андрей сделал все для этого. Уверенно забрал третью и четвертую партии, когда вообще ничего не давал сделать сопернику на своей подаче и всякий раз навязывал борьбу на приеме. Увы, но сохранить такую же интенсивность на решающий сет не удалось.

Андрей рано проиграл свою подачу, но имел шанс отыграться. При счете 3:4 россиянин имел двойной брейк-пойнт, но Штруфф собрался в самый ответственный момент и все-таки выиграл гейм. А затем и матч. Стоит отметить, что в пятой партии 31-летний немец обошелся вообще без ошибок.

— Если посмотреть на статистику, то можно заметить, что немец превосходил Андрея в подаче, — отметил в разговоре с «СЭ» экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников. — Когда твой соперник делает 25 подач навылет — это практически целый сет преимущества. К сожалению, пришлось все время находиться под таким прессингом, понимая, что нужно сдержать свою подачу и выигрывать на подаче соперника. Вот это мы сегодня наблюдали. У Андрея были шансы в концовке пятого сета, но, к сожалению, не сложилось. Ничего теперь не сделаешь, никто от поражения в первом круге не застрахован. Обидно для болельщиков и поклонников российского теннисиста, что все в первом круге закончилось, но ничего страшного. Нет никаких психологических причин поражения.

A Struff stunner!



The World No. 42 takes out 7th seed Andrey Rublev in five grueling sets. #RolandGarros pic.twitter.com/lbUSfeHeQt — US Open Tennis (@usopen) June 1, 2021

Рублев впервые с Australian Open-2019 проиграл в первом круге «Большого шлема». Он стал вторым теннисистом из топ-10, кто не смог пройти первый круг «Ролан Гаррос». Ранее борьбу в турнире прекратил австриец Доминик Тим.