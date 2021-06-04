Российской теннисистке грозит длительный бан за договорные игры? Участница «Ролан Гаррос» Сизикова находится под стражей

Договорные матчи — главный бич большого тенниса. В последние годы ITF жестко наказывает нарушителей .

Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции. Ее задержали в четверг вечером, когда она выходила с сеанса массажа после матча. Кроме того, в номере отеля, где остановилась 26-летняя спортсменка, были произведены обыски, сообщает Le Parisien. Теннисистка помещена под стражу в Центральной службе гонок и игр (SCCJ) судебной полиции. Напомним, что Сизикова в паре с Екатериной Александровой в 1/32 «Ролан Гаррос» проиграла австралийскому дуэту Сторм Сандерс/Айла Томлянович со счетом 1:6, 1:6.

Предпосылки для задержания есть

В прошлом году россиянка стала фигуранткой расследования Tennis Integrity Unit (теннисной антикоррупционной организации) и французской полиции. Тогда внимание букмекеров привлекли подозрительные ставки на матч первого круга парного турнира «Ролан Гаррос», в котором Сизикова и американка Мэдисон Бренгл уступили Марии Циг и Кристине-Андрее Муту (6:7, 4:6). Ставки были сделаны на поражение Сизиковой и Бренгл в пятом гейме второго сета. Россиянка подавала в гейме и сделала две двойные ошибки, вместе с Бренгл они проиграли гейм всухую. Сумма ставок составляет несколько десятков тысяч евро.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подтвердил «СЭ» эту информацию.

«Эта новость по договорным матчам тянется с октября месяца, с прошлого «Ролан Гаррос». Моя позиция — защищать своих после появления документов. Пока их нет. Предпосылки для ее задержания есть. Кто-то из игроков сказал, что она играла договорные матчи. Этих людей начинают прослушивать, забирают у них телефоны. После получения бумаг мы, конечно, будем защищать Яну», — подчеркнул Шамиль Тарпищев.

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко пояснил, что эти данные получены не из первоисточника.

«У нас есть информация, что такое произошло, но она не из первоисточника. Мы не видели пока никаких документов. Могу только предполагать, что это продолжение той истории, которая началась в октябре 2020 года. Ведут историю французские правоохранительные органы, а не спортивные. Подозрения идут по матчу против Бренгл? Мы можем только предполагать, пока у нас нет информации. Но насколько я понимаю, то да», — сказал Селиваненко «СЭ».

Посольство РФ в Париже находится в контакте с французскими властями по данному вопросу, а также связалось с семьей теннисистки.

Сизикова занимает 765-е место в рейтинге WTA. Единственный титул в карьере она выиграла в 2019 году на турнире в Лозанне в паре с Анастасией Потаповой. За карьеру, в соответствии с информацией WTA, она заработала около 170 тысяч евро.

В ITF серьезно взялись за договорняки

Договорные матчи — главный бич большого тенниса. Ставки на этот вид спорта составляют четверть от всех ставок на спорт. Причем 84% из них делаются в режиме Live. По мнению представителей Tennis Integrity Unit, это приводит к появлению преступных структур, которые в сговоре с игроками зарабатывают огромные суммы на договорных матчах.

В последние годы расследования в контексте договорняков в теннисе стали нормой. Например, в 2019 году полиция Испании, Бельгии и американское ФБР раскрыли мафию, которая организовывала договорняки в семи странах. Welt утверждал, что подозреваются более 130 теннисистов.

В число подозреваемых входит один из теннисистов из топ-30 рейтинга ATP. Также называется немецкий теннисист Макс Х., сотрудничающий со следствием. В топ-1000 рейтинга таких теннисистов нет, однако его имя могло быть изменено. Видимо, расследование продолжается.

Game, Set, Fixed Match! Reports of rampant tennis corruption. https://t.co/ocj38tIfC3 pic.twitter.com/dnypwaDxxq — NY Daily News Sports (@NYDNSports) January 19, 2016

Чиновники в ITF также не сидят сложа руки и каждый год выделяют на борьбу с незаконными ставками по несколько миллионов долларов. Эти деньги идут на новую систему аккредитации, систему видеонаблюдения и мониторинг ставок.

Также было решено, что на небольших турнирах с призовым фондом не выше 15 тысяч долларов не будет передаваться информация в режиме Live, чтобы букмекеры не могли принимать ставки на эти игры в прямом эфире.

Причем порой эта борьба доходит до абсурда. Например, 196-я ракетка мира Энрике Лопес-Перес был отстранен от тенниса за подозрения в договорняках. Испанский суд рассмотрел его дело и признал невиновным. Но теннисные структуры не спешили возвращать теннисиста в тур, а в декабре прошлого года дисквалифицировали его на восемь лет. Без новых доказательств вины. Теперь Лопес-Перес судится с ITF в CAS.

Еще более жестким санкциям подверглась болгарка Александрина Найденова. В конце 2019 года 264-я ракетка мира была временно отстранена от тура, а в ноябре прошлого года ее вина была доказана. По мнению следствия, за четыре года Найденова приняла участие в 12 договорных матчах. Ее дисквалифицировали пожизненно.

Посмотрим, как закончится следствие в деле Сизиковой.