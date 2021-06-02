Кровь и слезы. Хачанов в пяти сетах проиграл Нишикори, Кудерметова потерпела суперобидное поражение

Карен впервые в карьере не вышел в третий круг «Ролан Гаррос», зато очень порадовала Дарья Касаткина.

«Ролан Гаррос»

Мужчины. Второй круг

Кеи Нишикори (Япония) — Карен Хачанов (Россия) — 4:6, 6:2, 2:6, 6:4, 6:4

Александр Зверев (Германия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:6, 6:3, 7:6

Женщины. Второй круг

Катерина Синякова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 7:6, 5:7, 7:5

Дарья Касаткина (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:2, 6:2

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:2, 6:3

Вслед за Андреем Рублевым Париж покидает его близкий друг Карен Хачанов. В четвертый день «Ролан Гаррос» 25-летний москвич уступил японцу Кеи Нишикори. Хачанов вел 2:1 по сетам, но в итоге уступил титулованному японцу в нервной концовке. Еще обиднее проиграла Вероника Кудерметова, упустившая два матчбола и 5:1 в решающем сете против Катерины Синяковой.

Кровь и нервы

Кеи Нишикори — уникальный теннисист. Три года он стоял в топ-10, дошел до финала US Open-2014, выиграл 12 титулов (правда, ни одного турнира выше категории АТР 500). В эти годы Кеи был национальным героем Японии и зарабатывал на рекламе сумасшедшие деньги. Например, по данным Forbes, в 2017 году он получил от спонсорских контрактов 33 миллиона долларов. Больше было только у Роджера Федерера (66 миллионов), Леброна Джеймса (52), Криштиану Роналду( 42), Тайгера Вудса (42), Стефена Карри (41) и Фила Микельсона (37). Нишикори занимал почетное седьмое место. Лионель Месси получал от рекламы 27 миллионов, Надаль и Джокович менее 20. Кеи рекламировал очень много японских брендов: начиная от лапши быстрого приготовления и заканчивая национальной авиакомпанией.

Сейчас все эти лавры достались Наоми Осаке, доходы же Нишикори упали (хотя он и остается в топ-40 самых высокооплачиваемых спортсменов мира). В какой-то степени это связано и с теннисными результатами. Последние годы японец очень долго лечился от травмы запястья, а последний раз показал себя во всей красе в январе 2019 года, когда в финале турнира в Брисбене одолел Даниила Медведева, а затем дошел до четвертьфинала Australian Open 2019. В этом году Кеи проиграл в первом круге австралийского мэйджора, да и в других турнирах выглядел откровенно слабо, скатившись в конец топ-50.

Поэтому Карен Хачанов, который также не блещет в 2021 году, считался фаворитом этого матча. Для победы в первой партии 25-летнему россиянину хватило раннего брейка (6:4), но развить успех не получилось. Кеи уверенно забрал вторую партию, но в третьей инициатива вновь вернулась к российскому теннисисту. Он сделал два брейка, и казалось, что доведет этот матч до победы. Решающим моментом четвертого сета стал седьмой гейм на подаче Нишикори. Он продолжался 12 минут. Хачанов имел четыре брейк-пойнта, но не смог их реализовать. После этого Карен сник, а его соперник стал показывать очень качественный теннис. Так все дошло до решающей партии.

It's a 5?? set kinda day...



Who will take the final set on Chatrier, Kei or Karen? ?#RolandGarros pic.twitter.com/6cdSCIj7US — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2021

В пятом сете Хачанов ударил кулаком по ракетке и разбил костяшку после того, как Нишикори взял подачу при счете 2:2. Пришлось брать медицинский перерыв. После перерыва россиянин сравнял счет, но концовка партии вновь осталась за соперником. Матч продолжался почти четыре часа.

— Хачанову не хватило скорости и стабильности, — рассказала «СЭ» экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе. — Также у него были проблемы с приемом в решающие моменты, хотя шансы были очень хорошие. Нишикори двигался быстрее, и это удивительно.

Kei Nishikori survives in five AGAIN ?



He defeats Khachanov 4-6, 6-2, 2-6, 6-4, 6-4 after four hours.#RolandGarros pic.twitter.com/ZBsQHAWCqY — ATP Tour (@atptour) June 2, 2021

Закончил свое выступление на «Ролан Гаррос» и Роман Сафиуллин. В воскресенье он выиграл свой дебютный матч в основной сетке «Ролан Гаррос», а в среду достойно выглядел на фоне шестой ракетки мира Александра Зверева. В первом и третьем сете дело дошло до тай-брейка, но оба раза финалист US Open 2020 был хладнокровнее.

Класс Касаткиной и фэйл Квитовой

В женской сетке очень обидное поражение потерпела первая ракетка России Вероника Кудерметова. Она проиграла первый сет Катерине Синяковой, затем выиграла второй и вела 5:1 и 5:3 в решающей партии. Оба раза у нее было по матч-пойнту на приеме, но реализовать их не удалось (чешка отыграла их виннерсами). После этого Вероника уступила четыре гейма подряд и закончила свое выступление на «Ролан Гаррос».

Гораздо лучше все сложилось у Дарьи Касаткиной. Россиянка уверенно переиграла 10-ю сеяную швейцарку Белинду Бенчич и впервые с 2018 года вышла в третий круг турнира «Большого шлема» (на Уимблдоне-2018 уроженка Тольятти дошла до четвертьфинала, где уступила немке Анжелике Кербер). В третьем круге в Париже Дарья сыграет с румынкой Сораной Кырстя. В первом круге 54-я ракетка мира обыграла сильную британку Йоханну Конту, поэтому настрой на нее должен быть самый серьезный.

Особо стоит отметить и успех во втором круге Екатерины Александровой. Во втором круге ей удалось вчистую переиграть семикратную чемпионку турниров «Большого шлема» Винус Уильямс. Понятно, что четырехкратная олимпийская чемпионка давно прошла свой пик, но эта победа может придать уверенности второй ракетке России. В следующем круге 26-летняя россиянка сыграет с представительницей Чехии Барбарой Крейчиковой.

В третий круг вышли Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина. Соперница Весниной — Петра Квитова — снялась с турнира после общения с журналистами.

— В воскресенье, во время общения с журналистами после матча, я упала и повредила голеностоп, — написала Квитова в Twitter. — К сожалению, после МРТ и долгого обсуждения с командой мной было принято решение, что играть дальше будет не очень разумно. Это невероятное невезение, но я буду сильной и сделаю все возможное, чтобы восстановиться к травяному сезону.