Украинка Ястремская оправдывала допинг сексом? Правду публике не сказали, но теннисистка оправдана

После полугода отстранения вторая ракетка Украины как ни в чем не бывало сыграет на Уимблдоне.

Украинскую теннисистку Даяну Ястремскую, попавшую в неприятную историю в конце прошлого года, неожиданно оправдали по делу о допинге. Хотя, казалось бы, после первичного вердикта об отстранении шансов у нее было немного.

Теннисистку, входившую в топ-25 рейтинга WTA, обвинили в применении стероида местеролона. В течение полугода рассмотрения дела и поражения в апелляционных инстанциях среди прочих версий прогремела публикация немецкого Der Spiegel о том, что Ястремская якобы объясняла попадание в свой организм допинга половым актом со своим бывшим молодым человеком. Якобы он использовал запрещенный препарат из-за проблем с потенцией. А вообще лекарство принимают для повышения уровня тестостерона в организме.

Примеры положительных решений по таким делам уже были — то есть секс теоретически может служить оправданием небольших концентраций допинга в организме. Но тот факт, что Международная федерация тенниса, в свое время засудившая Шарапову на 15 месяцев за три матча под мельдонием, на этот раз поверила украинке, сам по себе удивителен.

Сама одесситка публично опровергала версию Der Spiegel, угрожая изданию судом. Но, как бы то ни было, вчера вечером стало известно, что Ястремскую оправдали решением Независимого трибунала ITF. Ранее этот же орган наложил запрет на участие Даяны в соревнованиях. История получилась отчасти похожая на историю российского легкоатлета Сергея Шубенкова — в его организм допинг попал из-за непреднамеренного внешнего воздействия, которым было приготовление лекарства для ребенка. Но разница в том, что Шубенков публично обнародовал свою стратегию защиты, а о настоящих причинах оправдания Ястремской остается только гадать.

Ястремская объясняет все «заражением»

На самом деле ситуация с украинкой запутанная. Слово «непреднамеренный» тут подходит хуже, чем в деле Шубенкова. В феврале, когда Даяна, к удивлению многих, в статусе отстраненной полетела на Australian Open и села в карантин, она обещала привлечь «очевидцев и экспертов», чтобы доказать свою невиновность.

Сама экс-обвиняемая отреагировала на свое оправдание так:

— Трибунал признал, что положительный результат допинг-пробы был вызван внешним заражением, а не моей виной или небрежностью, вследствие чего на меня не наложили никаких санкций. Поэтому я могу немедленно возобновить свою карьеру.

За последние шесть месяцев я через многое прошла, мне было тяжело справиться с негативными комментариями в мою сторону. Хочу поблагодарить свою семью, адвокатов, агента за их постоянную поддержку. Также благодарю болельщиков за любовь и послания, которые я получила в этот нелегкий период.

Сейчас я с нетерпением жду возвращения к своей страсти — теннису. Его у меня отняли слишком надолго, не могу дождаться возвращения в тур.

Внешнее заражение (contamination) вполне может означать то, о чем писал Der Spiegel в мае. Но есть загвоздка — статья, на которую ссылался даже наш давний приятель немецкий журналист Хайо Зеппельт, теперь исчезла с сайта авторитетного журнала.

При проходе по ссылке от Зеппельта выдается ошибка 404. А это как раз таки значит, что немцы не столь уверены в своей гипотезе. И наверняка не хотят судебных обвинений во вмешательстве в частную жизнь. Журнал также опубликовал опровержение от имени отца спортсменки Александра.

Ястремской грозило минимум два года дисквалификации и пропуск Олимпиады в Токио, но теперь она может немедленно приступить к занятиям теннисом. Она включена в заявку на Уимблдон. И если теннисистка приедет в Великобританию, то местные дотошные журналисты наверняка попытаются расспросить украинку о настоящих причинах попадания допинга в ее организм. Как вариант — правда еще может всплыть в ходе рассмотрения дела в CAS, если ВАДА подаст апелляцию на вердикт теннисной федерации.

Эпидемия допинг-скандалов с внешним воздействием

С другой стороны, если в качестве оправдания правда использовалась история из интимной жизни спортсменки, дело вполне может быть засекречено — здесь антидопинговые правила однозначно за конфиденциальность. Даяне всего 21 год, и, например, разглашение имени ее партнера теоретически может нанести удар по ее репутации. Хотя, с другой стороны, в свое время болгарская теннисистка Сесиль Карантчева объясняла положительный допинг-тест беременностью в 16 лет, и это никого не смущало.

Мы не знаем, как конкретно оправдала себя Ястремская, но в последнее время случаи вердиктов в пользу спортсменов по делам, связанным с интимной жизнью, появляются все чаще. В прошлом году была оправдана 11-кратная чемпионка по гребле на каноэ канадка Лоранс Венсан-Лапуант. Она сумела доказать, что допинг попал в ее организм в результате «обильного обмена биологическими жидкостями с бывшим бойфрендом». Половой партнер спортсменки, который занимался американским футболом, заявил, что принял лигандрол накануне взятия пробы у каноистки.

Вслед за этим была оправдана боксер из США Вирджиния Фукс. Девушка тоже объяснила все сексом, и в оправдательном заключении подчеркивается, что Вирджиния не знала, что ее половой партнер пьет запрещенные в спорте субстанции.

Есть свой пример и в теннисе — история французского теннисиста Ришара Гаске 2009 года. Гаске сдал положительный тест на кокаин на турнире во Флориде и утверждал, что перед визитом допинг-офицеров познакомился в ночном клубе с девушкой по имени Памела. Она употребляла кокаин, и через поцелуй наркотик попал в организм теннисиста. Сама Памела обвинения в наркомании отрицала, но француза все равно оправдали.