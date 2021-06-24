Недостаточно белая. Скандал с голландской теннисисткой на Уимблдоне

Инди Де Фроме была вынуждена сменить кепку на во время матча из-за того, что судья усмотрел в головном уборе нарушение регламента.

Турнир в Уимблдоне еще не начался, а первый скандал, связанный с дресс-кодом на этом турнире, уже случился. Во время матча квалификации между нидерландской теннисисткой Инди Де Фроме и словачкой Викторией Кужмовой судья сделал замечание голландке из-за ее головного убора. Нижняя сторона козырька кепки спортсменки, по мнению рефери, не соответствовала правилам Всеанглийского лаун-теннисного клуба по внешнему виду. Матч продолжился только после того, как теннисистка надела другую кепку.

После матча, который завершился победой Де Фроме, спортсменка опубликовала ироничный пост в соцсетях с фотографией, на которой рефери делает ей замечание, и прибавила подпись «Судья говорит мне, что внутренняя часть моей кепки недостаточно белая», добавив хэштег #wibledonwite, что в переводе означает «уимблдонский белый».

Wimbledon has issues idc idc pic.twitter.com/ABjw92pIwH — n (@naadjes) June 22, 2021

Шнурки — это тоже одежда

В правилах по внешнему виду для участников турнира в Уимблдоне, выпущенных в 2014 году, есть пункт под номером семь, который гласит: «Кепки, повязки на голову, банданы, напульсники и носки должны быть полностью белыми, исключением может стать только одна цветная полоса шириной не более сантиметра». Этот дресс-код распространяется абсолютно на всю экипировку и на все ее части, включая шнурки и подошвы обуви. В регламенте сказано, что кремовый и разнообразные оттенки белого правильным цветом не являются. В последние годы организаторы стали особенно строго следить за исполнением правил о белой одежде. При том, что с 1980-х и по нулевые годы на различные цветные вставки смотрели сквозь пальцы. Серена Уильямс в 2010 году играла в красных шортах под белой юбкой и с лиловыми напульсниками, и никто не выгнал ее с корта.

2010 год. Серена Уильямс. Фото Dave Thompson, Getty Images

Уимблдонский турнир — один из старейших спортивных турниров. Он проводится с 1877 года. Его традиции и правила восходят к его аристократическому прошлому. У мероприятия и свои, из года в год не меняющиеся цвета — зеленый с фиолетовым, и традиционная закуска — клубника, выращенная обязательно в Англии, со сливками. Вот и правило о белой форме — из того же разряда традиций. Оно некогда было негласным, но после, в 1963 году, появилась обязательная формулировка «преимущественно белая форма», в 1995 — «почти полностью белая», а с 2014 организаторы требуют полностью белую форму, ограничивая небелые элементы полосками толщиной не более десяти миллиметров. Известно, что британцы — консервативный народ, особенно если это касается правил и традиций старинных клубов и турниров. Хотя многие считают, что на Уимблдона эту щепетильность довели до абсурда.

Трусы напрокат

Многие именитые теннисисты уже подвергались на Уимблдоне наказанию за «несоответствие форме». Например, россиянка Анна Курникова в 2002 году была вынуждена сменить черные спонсорские шорты на белые, а в 2013 году швейцарцу Роджеру Федереру, «королю Уимблдона», запретили носить кроссовки с оранжевой подошвой. С похожей проблемой, но куда более деликатной, столкнулись канадка Эжени Бушар в 2015 и американка Винус Уильямс в 2017-м, когда их попросили сменить цветные бюстгалтеры, так как они не соответствовали правилам и выступали или просвечивали сквозь одежду.

2013 год. Обувь Роджера Федерера. Фото Clive Brunskill, Getty Images

Однако самая запоминающаяся история случилась с австралийцем Джоном Миллманом. В 2018 году ему для того, чтобы сыграть, пришлось менять трусы. Сам теннисист тогда жаловался на новые шорты от производителя его формы, так как они оказались слишком тонкими и почти прозрачными. Из неловкой ситуации спортсмена смог выручить его отец, быстро сбегавший в отель за другой парой белья. С подобной проблемой столкнулся и австрийский теннисист Юрий Родионов — в 2018 году. Своего белого белья у теннисиста не оказалось, и ему на выручку пришли уже организаторы. И это все при том, что в 1990-м игровое поло Стефана Эдберга почти наполовину было цветным.

1990 год. Стефан Эдберг. Фото Getty Images

Наверняка найдутся разные мнения на этот счет. Под постом Де Фроме в соцсетях большая часть читателей выразила мнение, что подобная педантичность в вопросах дресс-кода теннисистов в наше время выглядит абсурдно. Люди оставляли комментарии из разряда «Да это, наверное, шутка», «Что, правда?!», и веселились на тему того, насколько далеко проверяющие готовы зайти, чтобы проверить соблюдение правил. Новый скандал турнир, конечно, не красит, но главное, чтобы подобные казусы не мешали главному, ради чего организован, — теннису.

Степан Жирнов