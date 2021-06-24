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Недостаточно белая. Скандал с голландской теннисисткой на Уимблдоне

Сегодня, 18:00
Инди Де Фроме. Фото Michael Regan, Getty Images 2010 год. Серена Уильямс. Фото Dave Thompson, Getty Images 2013 год. Обувь Роджера Федерера. Фото Clive Brunskill, Getty Images 1990 год. Стефан Эдберг. Фото Getty Images
Инди Де Фроме. Фото Michael Regan, Getty Images
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Инди Де Фроме была вынуждена сменить кепку на во время матча из-за того, что судья усмотрел в головном уборе нарушение регламента.
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Турнир в Уимблдоне еще не начался, а первый скандал, связанный с дресс-кодом на этом турнире, уже случился. Во время матча квалификации между нидерландской теннисисткой Инди Де Фроме и словачкой Викторией Кужмовой судья сделал замечание голландке из-за ее головного убора. Нижняя сторона козырька кепки спортсменки, по мнению рефери, не соответствовала правилам Всеанглийского лаун-теннисного клуба по внешнему виду. Матч продолжился только после того, как теннисистка надела другую кепку.

После матча, который завершился победой Де Фроме, спортсменка опубликовала ироничный пост в соцсетях с фотографией, на которой рефери делает ей замечание, и прибавила подпись «Судья говорит мне, что внутренняя часть моей кепки недостаточно белая», добавив хэштег #wibledonwite, что в переводе означает «уимблдонский белый».

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Шнурки — это тоже одежда

В правилах по внешнему виду для участников турнира в Уимблдоне, выпущенных в 2014 году, есть пункт под номером семь, который гласит: «Кепки, повязки на голову, банданы, напульсники и носки должны быть полностью белыми, исключением может стать только одна цветная полоса шириной не более сантиметра». Этот дресс-код распространяется абсолютно на всю экипировку и на все ее части, включая шнурки и подошвы обуви. В регламенте сказано, что кремовый и разнообразные оттенки белого правильным цветом не являются. В последние годы организаторы стали особенно строго следить за исполнением правил о белой одежде. При том, что с 1980-х и по нулевые годы на различные цветные вставки смотрели сквозь пальцы. Серена Уильямс в 2010 году играла в красных шортах под белой юбкой и с лиловыми напульсниками, и никто не выгнал ее с корта.

2010 год. Серена Уильямс. Фото Dave Thompson, Getty Images
2010 год. Серена Уильямс. Фото Dave Thompson, Getty Images

Уимблдонский турнир — один из старейших спортивных турниров. Он проводится с 1877 года. Его традиции и правила восходят к его аристократическому прошлому. У мероприятия и свои, из года в год не меняющиеся цвета — зеленый с фиолетовым, и традиционная закуска — клубника, выращенная обязательно в Англии, со сливками. Вот и правило о белой форме — из того же разряда традиций. Оно некогда было негласным, но после, в 1963 году, появилась обязательная формулировка «преимущественно белая форма», в 1995 — «почти полностью белая», а с 2014 организаторы требуют полностью белую форму, ограничивая небелые элементы полосками толщиной не более десяти миллиметров. Известно, что британцы — консервативный народ, особенно если это касается правил и традиций старинных клубов и турниров. Хотя многие считают, что на Уимблдона эту щепетильность довели до абсурда.

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Трусы напрокат

Многие именитые теннисисты уже подвергались на Уимблдоне наказанию за «несоответствие форме». Например, россиянка Анна Курникова в 2002 году была вынуждена сменить черные спонсорские шорты на белые, а в 2013 году швейцарцу Роджеру Федереру, «королю Уимблдона», запретили носить кроссовки с оранжевой подошвой. С похожей проблемой, но куда более деликатной, столкнулись канадка Эжени Бушар в 2015 и американка Винус Уильямс в 2017-м, когда их попросили сменить цветные бюстгалтеры, так как они не соответствовали правилам и выступали или просвечивали сквозь одежду.

2013 год. Обувь Роджера Федерера. Фото Clive Brunskill, Getty Images
2013 год. Обувь Роджера Федерера. Фото Clive Brunskill, Getty Images

Однако самая запоминающаяся история случилась с австралийцем Джоном Миллманом. В 2018 году ему для того, чтобы сыграть, пришлось менять трусы. Сам теннисист тогда жаловался на новые шорты от производителя его формы, так как они оказались слишком тонкими и почти прозрачными. Из неловкой ситуации спортсмена смог выручить его отец, быстро сбегавший в отель за другой парой белья. С подобной проблемой столкнулся и австрийский теннисист Юрий Родионов — в 2018 году. Своего белого белья у теннисиста не оказалось, и ему на выручку пришли уже организаторы. И это все при том, что в 1990-м игровое поло Стефана Эдберга почти наполовину было цветным.

1990 год. Стефан Эдберг. Фото Getty Images
1990 год. Стефан Эдберг. Фото Getty Images

Наверняка найдутся разные мнения на этот счет. Под постом Де Фроме в соцсетях большая часть читателей выразила мнение, что подобная педантичность в вопросах дресс-кода теннисистов в наше время выглядит абсурдно. Люди оставляли комментарии из разряда «Да это, наверное, шутка», «Что, правда?!», и веселились на тему того, насколько далеко проверяющие готовы зайти, чтобы проверить соблюдение правил. Новый скандал турнир, конечно, не красит, но главное, чтобы подобные казусы не мешали главному, ради чего организован, — теннису.

Степан Жирнов

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