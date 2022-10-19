Свернула не на ту дорожку: как великая теннисистка и подруга Курниковой попалась на кокаине

Швейцарская теннисистка получила широкую известность в юности. В 16 лет она возглавила мировой рейтинг, завоевала пять титулов «Большого шлема» и играла на равных с сестрами Уильямс. Хингис была королевой в одиночке и в парных турнирах, где выступала с россиянкой Анной Курниковой. Список ее достижений впечатляет, но сколько еще рекордов могла бы она установить, если бы не попалась на кокаине в 2007 году.

В этом материале «СЭ» вспомнит подробности допингового скандала с Хингис. Из-за него ей пришлось прервать карьеру на шесть лет.

Мартина Хингис (слева) и ее мама Мелани Молитор. Фото Global Look Press

Никогда не принимала наркотики

1 ноября 2007 года. Цюрих. Едва сдерживая слезы, Хингис дрожащим голосом читает свое письменное заявление во время пресс-конференции. Многие ждали, что теннисистка объявит о завершении карьеры, но точно не таким образом.

«У меня положительный результат допинг-теста, но я никогда не принимала наркотики и чувствую себя на сто процентов невиновной. Я бы даже побоялась их принимать. Когда мне сообщили о результате тестирования, то я была потрясена», — говорила бывшая первая ракетка мира.

Дочитав последние строки, Хингис покинула помещение, не став отвечать на вопросы журналистов. Швейцарка сообщила, что в ее биопробе обнаружен кокаин. Теннисная общественность была шокирована. Не такого позорного финала заслужила самая молодая чемпионка Уимблдона. Она одержала победу в турнире в 15-летнем возрасте.

Положительная допинг-проба была взята 29 июля 2007 года после поражения в третьем круге турнира от американки Лауры Грэнвилл. Узнав о результате теста, Хингис сдала тест на определение следов наркотиков по волосам. Его результат был отрицательным — никаких следов кокаина найдено не было. Однако вскрытая положительная проба B не оставила шансов на спасение.

Анна Курникова (слева) и Мартина Хингис. Фото Global Look Press

Рассадник кокаина

Хингис наняла адвоката и подала апелляцию на решение Международной федерации тенниса (ITF) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Согласно отчету ITF, в организме спортсменки нашли 42 нанограмма на миллилитр метаболита кокаина. Настолько крошечное количество вещества, что в армии США тест показал бы отрицательный результат. Miss Swiss (прозвище Хингис. — Прим. «СЭ») потратила 500 тысяч долларов на оспаривание дисквалификации. Спойлер: ни к чему хорошему это не привело — решение ВАДА осталось в силе.

Добавляет интриги в эту историю расследование британской газеты The Telegraph. По информации журналистов, в 2005 году лондонская Темза была настоящим рассадником кокаина. В английской столице, где сдавала злополучный тест Хингис, ежедневно выкуривалось более десятков тысяч косяков. Окурки заражали реку через туалеты, воду и банкноты.

Содержание кокаина в образце мочи Хингис было ничтожно малым, что не позволяло установить его источник. По иронии судьбы теннисистка получила два года дисквалификации, хотя позже правило было изменено. За аналогичные нарушения спортсмены могли получить наказание от 0 до 2 лет (сейчас за рекреационные наркотики дают три месяца. — Прим. «СЭ»).

Хингис позже все-таки вернулась в спорт и окончательно завершила карьеру только в 2017-м. В период шестилетней паузы она увлеклась скачками и занималась благотворительностью.

Мартина Хингис (слева) и Анна Курникова на «Кубке Кремля» — 2001. Сергей Киврин и Андрей Голованов

Любовь к России и ссора с Курниковой

Хингис с любовью относилась к России и часто приезжала в нашу страну. Одной из причин стала совместная игра с Анной Курниковой. Вместе они дважды одержали победу в Australian Open, два раза возглавляли Итоговый чемпионат WTA и становились лучшими в Индиан-Уэллсе. На счету дуэта была даже победа в «Кубке Кремля». В награждении тогда принимал участие мэр Москвы Юрий Лужков.

Хингис дружила с Курниковой, но были и ссоры, которые порой едва не перерастали в драки. Во время выставочного матча в Сантьяго (Чили) Miss Swiss играла против россиянки. В одном из эпизодов швейцарка была не согласна с решением судьи в пользу соперницы. Хингис надеялась, что Курникова поддержит ее мнение, но Анна посчитала, что линейный был прав. Мартина разозлилась и выкрикнула: «Думаешь, ты королева? Королева — я!»

Победу в матче одержала Курникова. Девушки вместе позировали с призами после игры, а конфликт продолжился в раздевалке. Теннисистки кричали друг на друга, пока россиянка не бросила хрустальную вазу в Хингис. По словам очевидцев, в том состоянии они могли друг друга прикончить. Мать Курниковой тогда заявила тренерам: «Не хочу, чтобы моя дочь еще играла с этой сукой!»

Позже Хингис и Курникова помирились и снова воссоединились. Спортсменки вместе победили в парном турнире на Australian Open, что стало их последним совместным титулом.