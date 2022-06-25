Серена вернулась за 24-м титулом на ТБШ. Прервет ли она победную серию Швентек?

Американка все еще рассчитывает побить рекорд Маргарет Корт.

Уимблдон-2022 будет необычным — турнир лишен возможности начислять рейтинговые очки, но в нем примет участие Серена Уильямс, которая не играла почти год. Также все ждут, как долго продлится победная серия Иги Швентек — сейчас винстрик польки насчитывает 35 матчей. Насладиться матчами вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда и где состоится Уимблдон-2022

Турнир состоится на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в городе Уимблдон, Великобритания. Матчи женского одиночного разряда стартуют 27 июня, а 9 июля состоится финал. В России ивент показан не будет.

Уимблдон-2022: прогноз и ставка на фаворитов турнира в женском одиночном разряде

Ига Швентек

Сильнейшая теннисистка планеты не знает поражений с 22 февраля и собрала 35 побед подряд. Они принесли ей шесть титулов, в том числе на «Ролан Гаррос», где полька отдала всего один сет. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Иги почти нет конкурентов: на ее победу предложен коэффициент 2.50. На обратный исход котировка меньше — 1.53.

В 2018-м Ига уже выигрывала Уимблдон, но это была победа на юниорском уровне. На взрослом лучшим достижением Швентек остается четвертый круг в прошлом сезоне — тогда она взяла первый сет у Жабер, но отдала по 1:6 две следующие партии.

Также на взрослом уровне у польки нет ни одного травяного титула, а в этом сезоне она полностью пропустила подготовку к Уимблдону из-за дискомфорта в плече. Неизвестно, насколько это повреждение помешает ей выступить на максимуме возможностей, поэтому продолжение победной серии и титул находятся под вопросом.

Онс Жабер

27-летняя теннисистка из Туниса уже к лету заслужила звание «Прорыв года» за стремительный прогресс как в игре, так и в рейтинге. В стартовый день Уимблдона Онс впервые в карьере станет второй ракеткой мира, что наверняка придаст ей дополнительных физических и моральных сил.

В отличие от Свентек, которую Жабер выбила с турнира в прошлом году, даже не находясь на пике, Онс удачно подготовилась к Уимблдону — проиграла только один сет в Берлине и забрала титул. На этой неделе в Истбурне она отказалась играть в одиночном разряде и провела два матча в паре с Сереной Уильямс, но снялась с полуфинала. Официальная причина — травма колена.

Возможно, это была всего лишь уловка, чтобы лучше подготовиться к ТБШ, но если повреждение действительно присутствует, тогда это может осложнить путь к финалу мечты. На ее победу коэффициент 9.00.

Кори Гауфф

От 18-летней американки никто не ждал прорыва на «Ролан Гаррос», но он случился — Гауфф пусть и неудачно, но сыграла в финале против Свентек. Правда, пройти так далеко ей помогла сетка, где не оказалось ни одной соперницы из топ-20.

На Уимблдоне Кори вряд ли избежит встреч с топовыми противницами: потенциально уже в третьем круге ее ждет Аманда Анисимова, в четвертом — Серена Уильямс или прошлогодняя финалистка Каролина Плишкова, в четвертьфинале — Халеп, а в полуфинале — Швентек. Будет что-то невероятное, если все они снова проиграют до встречи с Гауфф или юная американка одолеет каждую по очереди. И все же на ее победу в турнире можно поставить за 11.0.

Симона Халеп

Румынка — еще одна возможная «лиса» среди фавориток Уимблдона. Симона громила соперниц в Бад-Хомбурге, но неожиданно снялась с полуфинала против Бьянки Андрееску — якобы из-за проблем с шеей. Хотя, вероятно, она поняла — ей потребуется больше сил, чтобы дойти в этом году на «Шлеме» до дальних стадий. Дело в том, что румынку посеяли в четверть Серены Уильямс и в половину Иги Свентек.

У Халеп есть большой опыт побед на Уимблдоне. В 2019-м она выиграла один из двух своих крупнейших титулов именно в Англии, одолев в финале все ту же Серену. В топ-4 фаворитов она наиболее подкована играми в крупнейших финалах, но до него еще нужно доползти. Коэффициент на триумф — 12.0.

Серена Уильямс

Если 23-кратная чемпионка заявляется на любой турнир в любом разряде, то она автоматически попадает в список претенденток на победу, вне зависимости от покрытия, возраста и других факторов. Серена — бренд и сила, которую молодые теннисистки боятся и уважают. И не все могут справиться с мандражом, когда играют с ней.

Этот момент очень поможет американке, семь раз побеждавшей на Уимблдоне. В первых двух раундах у нее на пути будут соперницы невысокого уровня, которых она должна пройти на опыте. А дальше нужно включаться в борьбу — та же Каролина Плишкова не даст так просто себя обыграть. Но Серена умеет находить резервы, которые всегда помогали ей побеждать. Так что котировка 16.0 на победу Си — не такой уж плохой вариант.

Прогноз от «СЭ»: триумф Жабер за 9.00.

Ждете триумфального возвращения Серены? Сделайте ставку в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!