Теннисистка из Польши идет на серии из 28 побед.

22 мая в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Победитель получит любовь французской публики, кубок и чек на 2,2 млн евро.

Действующая чемпионка — теннисистка из Польши Ига Швёнтек, которая сносит всех со своего пути в этом сезоне. Защитит ли она титул и улучшит достижение Серены Уильямс из 34 побед подряд?

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«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ выяснили, у кого лучшие шансы остановить первую ракетку мира и кто из россиянок окажется ближе к трофею.

«Ролан Гаррос» — 2022: где и когда пройдет турнир

Турнир пройдет с 22 мая по 5 июня 2022 года. Женский финал состоится в предпоследний день турнира, 4 июня, на центральном корте. В России соревнование показано не будет.

Кто остановит Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2022?

«То, что показывает Ига в последние месяцы, ясно говорит о том, что она сейчас босс», — заявила двукратная победительница ТБШ и директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо. 20-летней польской теннисисткой восхищаются абсолютно все: ей респектуют соперницы, эксперты сравнивают с Джоковичем и Надалем, и даже сам Рафа отмечает прогресс девушки — одной из главных своих болельщиц в женском туре.

Ига Швёнтек. Фото Global Look Press

В этом сезоне Швёнтек выиграла 37 матчей из 40 и не знает поражений уже три месяца — с 22 февраля. Ее победная серия насчитывает 28 матчей, и Ига всерьез замахивается побить рекорд великой Серены Уильямс — в 2013-м американка выиграла 34 встречи кряду. Чтобы повторить достижение 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», Швёнтек необходимо выйти в финал. Защита парижского титула сделает Игу легендой.

Полька выиграла пять последних турниров и лишь в пяти матчах проиграла партию (трехсетовой была только одна победа из предыдущих 20). Поэтому неудивительно, что именно она — безоговорочный фаворит «Ролан Гаррос». На победу первой ракетки мира аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 1.90. Такой же — на то, что она не поднимет кубок.

Главной конкуренткой Иги считается экс-лидер рейтинга Симона Халеп (котировка на титул — 11.0). Румынка выигрывала «Ролан Гаррос» в 2018 году и на последующих турнирах в Париже дважды сталкивалась со Швёнтек — победила ее в 2019-м и проиграла в четвертом круге в 2020-м.

Симона Халеп. Фото Global Look Press

У девушек равенство в личных встречах (2-2), однако полька достаточно уверенно выиграла их последний матч в Индиан-Уэллсе в марте этого года. Что примечательно, девушки по итогам жеребьевки попали в одну четверть и, как на прошлом «Ролан Гаррос», снова могут встретиться в 1/8.

Третий фаворит турнира — испанка Паула Бадоса (13.0). Она занимает третье место в рейтинге и по итогам турнира с 95-процентной вероятностью поднимется на вторую строчку. Девушка уверенно чувствует себя на грунтовых кортах — есть один титул на этом покрытии и яркие победы над топовыми игроками. Правда, в последние месяцы Паула не впечатляет: на песочных турнирах у нее ни одного финала и лишь один выход в 1/2. На заключительном перед «Ролан Гаррос» соревновании в Риме она в двух сетах проиграла Дарье Касаткиной.

Паула Бадоса. Фото Global Look Press

Также в список основных претенденток на трофей попали Онс Жабер и Арина Соболенко. Особое внимание заслужила теннисистка из Туниса, прогресс которой в апреле — мае очевиден. В отсутствие Швёнтек она выиграла крупный турнир в Мадриде, а за неделю до поездки в Париж схлестнулась с Игой в финале Рима. Правда, крупно уступила — 2:6, 2:6. На победу Жабер в Открытом чемпионате Франции коэффициент 14.0, на успех Соболенко — 18.0.

Шансы Касаткиной и других россиянок на «Ролан Гаррос» — 2022

Особые надежды перед стартом турнира российские поклонники тенниса связывали с Анастасией Павлюченковой. Вторая ракетка страны в прошлом сезоне играла в финале французского «мэйджора», где уступила чешке Барборе Крейчиковой. Однако в этом году повторить успех и защитить очки ей не удастся — Павлюченкова завершила сезон из-за травмы колена.

Наилучшие шансы повторить достижение соотечественницы — у Дарьи Касаткиной. Недавно она отняла у Павлюченковой звание первой ракетки страны и впервые за три года вернулась в топ-20 рейтинга WTA. Это произошло благодаря сильному выступлению в Риме, где она в полуфинале с матчбола обидно проиграла Жабер. Победу Касаткиной на «Ролан Гаррос» можно взять за 55.0.

Также в линии есть возможность взять успех еще одной российской теннисистки — Вероники Кудерметовой. Коэффициент 100 оправдан тем, что третья ракетка страны проиграла три последних матча, в том числе Пауле Бадосе с «баранкой» в Мадриде. К тому же Вероника, как и Касаткина, попала в половину сетки к смертоносной Швёнтек.

Лучшие шансы на триумф, чем у представительниц России, есть у двух девушек из стран СНГ: на успех Елены Рыбакиной из Казахстана котировка 35.0, на Викторию Азаренко из Белоруссии — 45.0.

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