У теннисистов из России совсем мало шансов.

22 мая 2022 года в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Лучших теннисистов мира ждут идеальные грунтовые корты и призовой фонд в 43,6 миллиона евро — победитель увезет из Франции 2,2 млн евро. Прошлогодний титул предстоит защищать двукратному победителю турнира сербу Новаку Джоковичу. Но сделать это будет непросто — в половину сетки к первой ракетке мира попали 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль и восходящая звезда испанец Карлос Алькарас.

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«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ разобрались, какие шансы на победу у лидеров и есть ли они у теннисистов из России.

«Ролан Гаррос» — 2022: где и когда пройдет турнир

Турнир пройдет с 22 мая по 5 июня 2022 года. Мужской финал состоится в последний день турнира на центральном корте. В России соревнование показано не будет.

Надаль — главный фаворит «Ролан Гаррос» — 2022?

Последние полтора десятка лет легендарный испанец приезжал в Париж и неизменно считался главным претендентом на титул. Однако в 2022 году Надаль утратил лидерскую позицию на турнире, и этому есть разумные объяснения.

Рафаэль Надаль. Фото Global Look Press

Во-первых, Рафаэль стал на год старше — 3 июня ему исполнится 36 лет. А конкуренция в туре лишь обострилась — появились молодые и дерзкие игроки, которые настроены скинуть испанца и других опытных чемпионов с олимпа.

Во-вторых, и это важнейший фактор, незадолго до начала турнира у Надаля случился рецидив травмы стопы. «Боль не дает быть счастливым не только на корте, но и в жизни. И проблема в том, что я много дней живу с невыносимой болью», — рассказал он после проигрыша Денису Шаповалову в Риме. Испанец еле ходил в конце матча.

Рафаэль восстановился менее чем за 10 дней и приехал во Францию, но в связи с последними событиями даже соперники не считают его основным фаворитом на титул. Например, испанец не попал в личный топ-3 Александра Зверева.

Еще сильнее шансы Надаля уменьшились после жеребьевки, по итогам которой он попал в четверть с Новаком Джоковичем и в половину к Карлосу Алькарасу. Пройти подряд двух мощнейших на данный момент противников на пути к титулу будет тяжело. В результате котировка на победу испанца в турнире выросла до 3.72 — он только третий претендент, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Лидер не только по коэффициентам на титул (2.65), но и всего мужского тенниса — Джокович. Серб, который из-за скандала с поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-19 пропустил Australian Open, только в апреле полноценно вернулся в тур и сначала не впечатлял. Он проиграл первый же матч на «мастерсе» в Монте-Карло, сдулся по ходу финала ATP Белград с Андреем Рублевым и не справился с Алькарасом в полуфинале Мадрида. Но на последнем перед «Ролан Гаррос» турнире в Риме Новак блистал — в пяти матчах не проиграл ни сета и взял трофей.

Очевидно, первая ракетка мира набрала необходимую форму перед стартом главного грунтового турнира сезона, но и ему победить будет непросто. Помимо Надаля, с которым предварительно его свела сетка, сербу предстоит потягаться с Алькарасом — вторым фаворитом турнира. 19-летний испанец в этом сезоне выиграл два «мастерса» на разных покрытиях, победил в 28 матчах и проиграл всего три. Карлос заслужил коэффициент 3.00 на победу в Париже.

В пятерку претендентов, помимо Джоковича, Алькараса и Надаля, попали прошлогодний финалист «Ролан Гаррос» и победитель ATP 1000 в Монте-Карло этого сезона Стефанос Циципас, а также Зверев — он доходил минимум до полуфинала на трех последних грунтовых «мастерсах». Коэффициент на победу грека — 6.50, на немца — 15.0.

Шансы Рублева и Медведева на «Ролан Гаррос» — 2022

У теннисистов из России не так много шансов в борьбе за главный приз. Никто из четверки Медведев, Рублев, Хачанов и Карацев ни разу не проходил в Париже дальше четвертьфинала. Хотя у некоторых из них в этот раз будет возможность преодолеть барьер — Рублев и Медведев не попали в половину к трем главным фаворитам.

Несмотря на то что Андрей стоит в рейтинге ниже Даниила, именно он — главная надежда России на турнире. Рублеву нравится играть на грунте, покрытие очень здорово подходит его стилю игры. Свою состоятельность на медленных кортах он доказывал как в этом году (выиграл турнир в Белграде), так и в позапрошлом (победил в Гамбурге). В 2021-м Андрей в Монте-Карло нанес поражение Надалю и только в финале уступил Циципасу. На его победу в Париже коэффициент — 50.0.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

Шансы Медведева аналитики оценили котировкой 70.0, и тут все очевидно. Даниил только вернулся в тур после операции по удалению грыжи, из-за которой пропустил полтора месяца. Для разогрева вторая ракетка мира сыграла на турнире в Женеве, где в первом же матче уступила возрастному Ришару Гаске. Плюс Медведеву на всех уровнях восприятия не нравится грунт — он не понимает, как приспособить свою необычную технику к этому покрытию, из-за чего нередко проигрывает даже низкорейтинговым соперникам.

Неплохая сетка, где нет явно превосходящих Рублева и Медведева соперников, может помочь российским топ-игрокам дойти до второй недели. Но дальше побороться с условным Циципасом будет очень тяжело.

Есть еще надежда на Аслана Карацева — его возможная победа в турнире оценена коэффициентом 100. Однако она возможна, скорее, в параллельной реальности. Аслан выиграл всего три из последних 14 матчей на всех покрытиях (на грунте — один из шести), а еще был неудачно «посеян» в четверть к Джоковичу.

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