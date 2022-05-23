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23 мая, 22:35

«Ролан Гаррос» лишился четырех фаворитов в женской сетке. Кудерметова идет дальше

Российская теннисистка Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
Барбора Крейчикова.
Фото Reuters
Стэн Вавринка.
Фото Reuters
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Большинство матчей в Париже были прерваны из-за дождя.

Ролан Гаррос. Одиночный разряд
Мужчины. Первый круг
Надаль (Испания, 5) — Томпсон (Австралия) — 6:2, 6:2, 6:2
Женщины. Первый круг
Ковинич (Черногория) — Самсонова (Россия, 25) — 2:6, 6:2, 6:1.
Кудерметова (Россия, 29) — Чжу Линь (Китай, Q) — 6:4, 3:6, 6:3.
Свентек (Польша, 1) — Цуренко (Украина, Q) — 6:2, 6:0
Парри (Франция) — Крейчикова (Чехия, 2) — 1:6, 6:2, 6:3
Томлянович (Австралия) — Кантавейт (Эстония, 5) — 7:6 (7:5), 7:5

Второй день на «Ролан Гаррос» для россиян стал чисто женским. Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова должны были сыграть за право пройти дальше по сетке. Но результаты матчей в женском туре бывает трудно предсказать — даже лидеры и фавориты турнира умудрились вылететь в первом же круге.

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Крейчикова не смогла защитить титул, Швентек продолжает ставить рекорды

Ига Швентек изначально считалась единственным твердым фаворитом Открытого чемпионата Франции. Полячка только подтвердила это, отвесив 14-ю «баранку» в сезоне — на этот раз украинке Лесе Цуренко. Чтобы выиграть матч, потребовалось всего 54 минуты — и вот 29-я победа подряд у Швентек уже в кармане. До рекорда Винус Уильямс, который та установила в 2000 году, осталось взять еще шесть матчей. Или 12 сетов, если предположить, что 1-я ракетка мира так и не отдаст никому и партии.

В противоположном смысле удивляли другие теннисистки — чемпионка турнира в Мадриде и финалистка в Риме проиграла в стартовом матче Магде Линнет. Прошлогодняя победительница «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова тоже вылетела после первой же игры — она проиграла Диане Парри из Франции. Чешка не играла с февраля из-за травмы локтя, но вряд ли кто-то ожидал такого раннего проигрыша. Возможно, Барбора поспешила с возвращением, но это она объяснила необходимостью защищать очки, заработанные в прошлом году. Тепеь же финал на сто процентов будет другим — Анастасия Павлюченкова вообще больше не сыграет в сезоне, а Крейчикова может продолжать долечивать травму.

Проиграла и четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» Наоми Осака — экс-первая ракетка мира отдала матч в двух сетах. Дальше прошла американка Аманда Анисимова, которую в фавориты никто не записывал, хотя теннисистка выходила в полуфинал на «Ролан Гаррос» — 2019. От общения с журналистами японка в этот раз решила не отказываться и рассказала, что планирует отказаться от чтения соцсетей на три дня — таков ее обычай. Пока же девушка будет видеть только то, что пишут верифицированные аккаунты, — в основном это новости.

Еще одной потерей во Франции стала эстонка Аннет Контавейт, пятая ракетка мира. Мощно закончив прошлый сезон, сейчас теннисистка уступает в первом круге номеру 42 в рейтинге WTA Айле Томлянович из Австралии. Матч продолжался почти два часа, и за это время у Контавейт были и эйсы, и брейк-пойнты, но она все равно проиграла в двух сетах. Теперь Томлянович встретится с Варварой Грачевой — одной из немногих россиянок, кому удалось выйти во второй круг.

Обидно, что уступила и Людмила Самсонова, которая в третьем круге могла бы встретиться с Игой Швентек. Пока россиянка является единственной, кому в последних матчах удавалось взять у полячки хотя бы сет. Теперь же такого не будет — Самсонова круто начала игру, выиграла со счетом 6:2 у черногорки Данки Ковинич, но потом с таким же счетом проиграла во втором сете. В третьем — и того хуже: всего лишь один выигранный гейм. Людмила сделала три брейка в матче — реализация могла бы быть и лучше, но не такая уж и ужасная: у ее соперницы было пять реализованных брейк-пойнтов из десяти. Двойных ошибок у теннисисток поровну, процент выигранной первой подачи у россиянки выше. Не хватило более точной игры на приеме — по этим показателям черногорка впереди.

Барбора Крейчикова. Фото Reuters
Барбора Крейчикова.
Фото Reuters

Вавринка пожаловался на слишком холодную воду

У мужчин пока все более предсказуемо. Россияне сегодня не играли — осталось стартовать только Андрею Рублеву и Даниилу Медведеву, которые выйдут на корт во вторник. Если вчера с турнира вылетел австриец Доминик Тим, выигравший Открытый чемпионат США-2020, то сегодня вслед за ним отправился швейцарец Стэн Вавринка, трехкратный обладатель «Шлемов». Это, правда, было давно, а сейчас Вавринка никак не находит свою игру. Экс-третья ракетка мира проиграл Корентену Муте, который занимает 139-ю строчку, в четырех сетах. Швейцарцу не помогло даже двенадцатикратное преимущество по эйсам. Дальше Муте будет сложнее — ему придется сразиться с Рафаэлем Надалем, оформившим 106-ю победу на «Ролан Гаррос».

Стэн Вавринка. Фото Reuters
Стэн Вавринка.
Фото Reuters

Стэн же по ходу матча жаловался на то, что его никак не устраивала вода — ему все время приносили ее в слишком холодном виде: «Третью смену сторон я прошу дать мне не очень холодную воду... На Открытом чемпионате Франции мне не могут предоставить обычную воду. Вы думаете, это нормально?»

Но вода на этом турнире Вавринке больше не понадобится — он уже попрощался с парижскими кортами. Веронике Кудерметовой пришлось доигрывать свой матч против китаянки Чжу Линь, но она сумела не повторить путь Стэна, хотя и очень пыталась. Сначала отдавала гейм за геймом в почти уже выигранном первом сете, а потом уступая по ходу третьей партии. Екатерине Александровой вообще придется начинать поединок в ночи — все из-за дождей в Париже и отсутствия крыш на кортах.

Теннис
Roland Garros
Вероника Кудерметова
Ига Свентек
Рафаэль Надаль
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