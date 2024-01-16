Российский теннисный легион сократился на треть. Противоречивые итоги первого круга Australian Open

Во второй раунд в Мельбурне вышли 14 игроков из России.

Теннис. Australian Open 2024. Первый круг

Мужчины

Таллон Грикспур (Нидерланды, 28) — Роман Сафиуллин (Россия) — 2:6, 3:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:5

Женщины

Дарья Касаткина (Россия, 14) — Пейтон Стирнс (США) — 6:2, 3:6, 6:2

Анна Блинкова (Россия) — Кристина Букша (Испания) — 6:2, 6:4

Российские теннисисты с переменным успехом стартовали на Australian Open в Мельбурне. Без серьезных потерь (сразу четыре из пяти «сеяных» у женщин) не обошлось, но зато было немало приятных сюрпризов от представительниц молодого поколения. Мало того, для многих победы в первом круге открытого чемпионата Австралии вообще стали дебютными на «Больших шлемах». В общей сложности во второй круг мужского и женского одиночных разрядов вышли две трети теннисистов и теннисисток из России — 14 из 21. И понятно, что дальше им будет только сложнее.

Три решающих сета у мужчин

У мужчин дальше прошли четверо из шести — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Павел Котов, а Роман Сафиуллин и Александр Шевченко выбыли. С учетом того, что сразу семеро наших соотечественников входят в топ-65, все они, по идее, имели хорошие шансы пройти дальше. Но Аслан Карацев, как известно, выбыл уже до старта — в австралийском Брисбене в начале января он получил тяжелую травму колена, перенес операцию и вылетел ориентировочно на полгода. Расстроил Шевченко, который мощно провел концовку прошлого года, да и на первых турнирах 2024-го выглядел небезнадежно. Но, возможно, он не выдержал мельбурнской жары, взяв всего пять геймов у испанца Хауме Мунара.

Еще более обидным получилось поражение Сафиуллина, который вел 2:0 по сетам у Таллона Грикспура из Нидерландов. Пусть в рейтинге Роман уступает пять позиций (он — 36-й, а Грикспур — 31-й) в Австралии перед турниром «Большого шлема» по игре россиянин выглядел лучше — дошел до полуфинала в Брисбене. Да и в матче с Талоном он уверенно вел 2:0 по партиям, а в решающей пятой партии упустил восемь брейк-пойнтов.

В то же время Рублев и Котов избежали фиаско, хотя также вели 2:0 по партиям и довели дело до пятого сета. Андрей справился с бразильцем Тиаго Сейбот Уайлдом, а Павел — с французом Артуром Риндеркнехом. Для 25-летнего Котова этот успех стал историческим — первым на «Больших шлемах» с пятой попытки. Мало того, Павел имеет неплохие шансы задержаться в Мельбурне, ведь во втором круге его соперником станет итальянец Фабио Коболли, не входящий в топ-100.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Рублев, который на последних восьми «Больших шлемах» не вылетал раньше третьего круга и шесть раз попадал в четвертьфинал, сразится с американцем Кристофером Юбэнксом. Между собой Рублев и Котов могут сыграть в четвертом круге. В этой же четверти сетки располагается и Карен Хачанов, который, как и Даниил Медведев, стартовый сет на Australian Open-2024 проиграл, но затем поймал ритм. Теперь Карен сыграет с Александром Ковачевичем из США, а Даниил сразится с финном Эмилом Руусувуори.

Юные таланты вместо « сеяных » у женщин

У женщин в основной сетке в Мельбурне стартовали сразу 15 россиянок, причем пятеро были «сеяными». Но надежды на Веронику Кудерметову, Людмилу Самсонову, Екатерину Александрову и Анастасию Потапову не оправдались — они дружно вылетели уже на старте. При этом Александрова проиграла в первом круге турнира «Большого шлема» впервые с Australian Open-2019. А Кудерметова, напротив, вылетела на старте «Большого шлема» в третий раз в пяти попытках. Как бы то ни было, если наши соотечественницы хотят подняться в топ-10, им следует избегать таких провалов, как сейчас в Мельбурне.

Дарья Касаткина. Фото Reuters

Из «сеяных» россиянок во второй круг удалось пройти только Дарье Касаткиной, которую ждет матч с американкой Слоан Стивенс. С вероятностью близкой к 100 процентам (если только кто-то из ее соотечественниц не выиграет Открытый чемпионат Австралии) Дарья останется по итогам этого турнира первой ракеткой страны. В live-рейтинге она сейчас занимает 12-е место, но для возвращения в топ-10 ей может не хватить выхода в четвертьфинал, а в восьми предыдущих попытках в Мельбурне Дарья ни разу не пробивалась даже в четвертый круг.

Впрочем, все когда-то происходит впервые. Так, Анастасия Захарова, Мария Тимофеева и 16-летняя Алина Корнеева не просто дебютировали на «Большом шлеме», пробившись из квалификации, но и одержали первые победы. Выиграла свой матч и 16-летняя Мирра Андреева, которая теперь имеет в активе победы на всех четырех турнирах «Большого шлема». В возрасте 16 лет и 261 день она стала самой юной теннисисткой с таким достижением после американки Кори Гауфф.

А из россиянок в столь юном возрасте этим могла похвастать только Анна Курникова в конце прошлого века. Добавим, что впервые за 19 лет во второй круг на ТБШ вышли сразу три 16-летних теннисистки — Андреева, Корнеева и чешка Бренда Фрухвиртова. В предыдущий раз на Australian Open-2005 это сделали чешка Николь Вайдишова, Микаэла Крайчек из Голландии и француженка Татьяна Головин.

Также во второй круг из россиянок пробились Анна Блинкова, Элина Аванесян, Камила Рахимова, Анна Калинская и Анастасия Павлюченкова. Причем большинству наших соотечественниц ближайшие соперницы вполне по силам. Сложнее всех придется Тимофеевой, Корнеевой и Андреевой, которые сыграют соответственно с датчанкой Каролин Возняцки, бразильянкой Беатрис Хаддад Майей и Онс Жабер из Туниса.