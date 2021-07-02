Звонарева и Эскобар прошли во второй круг парного турнира Уимблдона

Российская теннисистка Вера Звонарева и Гонсало Эскобар из Эквадора прошли во второй круг парного турнира Уимблдона.

В первом круге они обыграли Люси Градецку и Джонатана Эрлиха со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

В следующем раунде соперниками Звонаревой и Эскобара станут Андрея Клепач из Словении и Жан-Жюльен Рожер из Нидерландов.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Микст

Парный разряд

Первый круг

Вера Звонарева/Гонсало Эскобар (Россия/Эквадор) — Люси Градецка/Джонатан Эрлих (Чехия/Израиль) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4