Звонарева и Эскобар прошли во второй круг парного турнира Уимблдона
19:43
Российская теннисистка Вера Звонарева и Гонсало Эскобар из Эквадора прошли во второй круг парного турнира Уимблдона.
В первом круге они обыграли Люси Градецку и Джонатана Эрлиха со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.
В следующем раунде соперниками Звонаревой и Эскобара станут Андрея Клепач из Словении и Жан-Жюльен Рожер из Нидерландов.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Микст
Парный разряд
Первый круг
Вера Звонарева/Гонсало Эскобар (Россия/Эквадор) — Люси Градецка/Джонатан Эрлих (Чехия/Израиль) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4
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