Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Стал известен соперник Рублева по четвертому кругу Уимблдона

19:49
Теги:

Венгерский теннисист Мартон Фучович обыграл аргентинца Диего Шварцмана в матче третьего круга Уимблдона — 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4.

В четвертом круге турнира Фучович встретится с россиянином Андреем Рублевым. Матч пройдет 5 июля.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Мартон Фучович (Венгрия) — Диего Шварцман (Аргентина, 9) — 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Гол Жорди Альбы переписали на швейцарца. Это 10-й автогол на Евро-2020
Швейцария — Испания: Фройлер получил красную карточку
Швейцария — Испания, 1/4 финала Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Столкновение миров. Колонка Казакова о пресс-конференции Черчесова
vs
0
Офсайд