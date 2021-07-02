Стал известен соперник Рублева по четвертому кругу Уимблдона
19:49
Венгерский теннисист Мартон Фучович обыграл аргентинца Диего Шварцмана в матче третьего круга Уимблдона — 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4.
В четвертом круге турнира Фучович встретится с россиянином Андреем Рублевым. Матч пройдет 5 июля.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Мартон Фучович (Венгрия) — Диего Шварцман (Аргентина, 9) — 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4
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