Хубулов принес извинения за оскорбления Касаткиной

Футболист «Алании» Владимир Хубулов извинился за то, что оскорбил российскую теннисистку Дарью Касаткину.

«Друзья, мои недавние сообщения в директ Дарье Касаткиной привели к неприятным последствиям, — написал Хубулов в Instagram. — Знаю, что моему поведению нет оправданий и признаю свою вину. Приношу свои искренние извинения в первую очередь Дарье, футбольному клубу «Алания», болельщикам и всем, чьи чувства задели мои слова, написаные на эмоциях. Сожалею о содеянном и обещаю впредь не совершать столь необдуманных поступков. Желаю Дарье удачи и успехов в карьере!»

Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов оскорбил Касаткину после ее поражения во втором круге Уимблдона. Она проиграла Алене Остапенко (1:6, 6:3, 6:8).

Спортсменка опубликовала в историях Instagram запрос на переписку от 20-летнего футболиста, который прислал три сообщения с оскорблениями.

«Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», — написала Касаткина.