Зверев высказался об участии Джоковича в Australian Open: «Он должен участвовать»

Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что организаторы Australian Open должны сделать исключение для Новака Джоковича в вопросе обязательной вакцинации для участия в турнире.

«Надеюсь, Джокович сможет сыграть. Он первая ракетка мира, поэтому он должен быть там. Надеюсь, правительство Австралии сделает исключение или что-то еще, что в их силах, чтобы он смог принять участие», — цитирует Зверева Tennis Majors.

Сербский теннисист пока не дал точного ответа по поводу своего участия в Australian Open, так как не планировал ранее вакцинироваться от коронавируса. Отметим, быть привитым — обязательное правила для участия.