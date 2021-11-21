Зверев высказался об участии Джоковича в Australian Open: «Он должен участвовать»
Зверев считает, что организаторы Australian Open должны сделать исключение для Джоковича
10:00
Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что организаторы Australian Open должны сделать исключение для Новака Джоковича в вопросе обязательной вакцинации для участия в турнире.
«Надеюсь, Джокович сможет сыграть. Он первая ракетка мира, поэтому он должен быть там. Надеюсь, правительство Австралии сделает исключение или что-то еще, что в их силах, чтобы он смог принять участие», — цитирует Зверева Tennis Majors.
Сербский теннисист пока не дал точного ответа по поводу своего участия в Australian Open, так как не планировал ранее вакцинироваться от коронавируса. Отметим, быть привитым — обязательное правила для участия.
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