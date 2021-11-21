Джокович: «Уверен, скоро Зверев станет победителем турнира «Большого шлема»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о том, как относится к немцу Александру Звереву после поражения от него в полуфинале Итогового чемпионата ATP. Игра закончилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

«У нас есть взаимные уважение и признательность. Это важнее победы или поражения. Это то, что у меня всегда будет с Сашей. Ценю его и желаю ему всего наилучшего. Он отличный парень, невероятный теннисист. Уверен, скоро он будет победителем турнира «Большого шлема», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

В финале Итогового турнира АТР Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.