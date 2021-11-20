Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» решение властей штата Виктория ввести обязательную вакцинацию для теннисистов на Australian Open.

«Мы играем по правилам игры, которые устанавливают организаторы турнира. Кто хочет — вакцинируется, кто не хочет — пусть не едет в Австралию. Это ж личные соревнования, а не командные. Можем ли мы что-то сделать, чтобы нашу вакцину там признали? Ничего не можем. Это ВОЗ, этим государство занимается. Это право организаторов, мы не можем ничего оспаривать», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее Даниил Медведев отказался отвечать на вопрос о том, вакцинирован ли он. При этом российский теннисит сказал, что приедет выступать в Австралию — и тогда все всё поймут.