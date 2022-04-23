Зверев прокомментировал решение о недопуске российских теннисистов на Уимблдон

Теннисист Александр Зверев из Германии высказался о решении об отстранении теннисистов из России и Белоруссии организаторами Уимблдона.

«Я считаю абсолютно правильным снимать сборную России с командных соревнований — таких, как Кубок Дэвиса или чемпионат мира. Эти меры направлены против России, это можно понять. С другой стороны, я не вижу причин, почему бы отдельным игрокам не сыграть на Уимблдоне.

В мужском туре мы играем круглый год по единым правилам — российским теннисистам нельзя выступать под своим флагом. А Уимблдон делает, что хочет», — приводит слова Зверева Tagesschau.

20 апреля организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Игрокам также запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

АТР и WTA назвали это решение дискриминацией по национальному признаку.