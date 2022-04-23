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Глава WTA против отстранения российских и белорусских теннисистов от Уимблдона

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон высказался против отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в турнире Уимблдон. Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.

«Спортсмены должны иметь возможность соревноваться. Решение организаторов Уимблдона противоречит правилам турниров «Большого шлема» и нашим общим соглашениям. У нас есть возможность отреагировать на это, но нет такой же юрисдикции, как по соревнованиям под эгидой WTA», — приводит Tennis 365 слова Саймона.

Уимблдон. WTA может ввести санкции против Уимблдона за отстранение россиян

20 апреля организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Игрокам также запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

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