Глава WTA против отстранения российских и белорусских теннисистов от Уимблдона

Глава женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон высказался против отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в турнире Уимблдон. Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.

«Спортсмены должны иметь возможность соревноваться. Решение организаторов Уимблдона противоречит правилам турниров «Большого шлема» и нашим общим соглашениям. У нас есть возможность отреагировать на это, но нет такой же юрисдикции, как по соревнованиям под эгидой WTA», — приводит Tennis 365 слова Саймона.

20 апреля организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Игрокам также запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).