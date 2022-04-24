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Джокович — об отстранении россиян от Уимблдона: «Нет никакой необходимости банить спортсменов»

Новак Джокович вновь осудил решение Уимблдона отстранить российских теннисистов
Виктория Кравченко
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Новак Джокович.
Фото AFP

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

Ранее против этого выступили ATP, WTA, профсоюз профессиональных игроков в теннис (PTPA), основанный Джоковичем, и другие.

«Придерживаюсь того же мнения, что и ранее. Нет никакой необходимости банить спортсменов. В теннисе есть правила, запрещающие дискриминацию. Мы играем на основе рейтинга, а не национальности. Я поддерживаю заявление ATP и PTPA», — сказал Джокович на пресс-конференции.

20 апреля организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Игрокам также запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

Теннис
Новак Джокович
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