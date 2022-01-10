Журова считает, что теннисисты не станут бойкотировать Australian Open из-за ситуации Джоковича

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о повторном задержании сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Мы видим несомненные манипуляции. Это точно какая-то демонстрация, чтобы другим было неповадно. Наверное, есть основания, что он что-то нарушил или не знал. Видимо, организаторы, которые обеспечивали его приезд в Австралию, действительно не подготовили до конца какие-то документы. Мне кажется, это такая показательная демонстрация для всех туристов и прочих, что исключений в Австралии нет даже для первой ракетки мира», — сказала Журова «СЭ».

Также олимпийская чемпионка оценила вероятность возможного бойкота Australian Open со стороны теннисистов из-за ситуации с Джоковичем.

«Сложно сказать. Думаю, все спортсмены уже приехали и прошли все процедуры. И спортсмены в таких случаях обычно солидарны сами с собой. Каждый занят своими тренировками, им главное, что с ними такое не случается. Если есть хоть какие-то основания для задержания Новака, бойкот будет выглядеть странным. Думаю, сам Новак из принципа не оставит это дело просто так. У меня здесь больше вопросов к международной федерации, а не к спортсменам. Понятное дело, что Australian Open никто не отменит, но нужно четко прописывать все правила. Сейчас столько информации по посещению разных стран, что менеджерам, которые готовят поездки спортсменов, очень тяжело. Мне бы не хотелось, чтобы это приводило к отмене спортивных соревнований», — добавила Журова.

Накануне австралийский суд принял апелляцию Джоковича, но затем отец теннисиста рассказал о повторном задержании.