Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:27

Жабер стала первой теннисисткой с 28 победами на траве со времен Шараповой

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тунисская теннисистка Онс Жабер одержала 28 побед на травяных кортах за 3 года.

Как сообщает Opta, она стала первой теннисисткой, выигравшей 28 и более матчей на траве за три года со времен Марии Шараповой, который одержала 30 побед в период с 2004 по 2006 года.

13 июля 28-летняя спортсменка обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в полуфинале Уимблдона-2023.

В финале турнира Жабер сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой. Счет в личных встречах 3-3.

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Мария Шарапова
Онс Жабер
0
Читайте также
МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля
Сколько стоят абонементы в РПЛ: «Спартак» и «Зенит» — в лидерах, у «Рубина» аномально низкие цены
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Вондроушова — о выходе в финал Уимблдона: «Просто безумие»
Алькарас — Медведев, Синнер — Джокович: расписание 14 июля на Уимблдоне
Драма Соболенко на Уимблдоне. Белоруска упустила путевку в финал и звание первой ракетки мира
Жабер — первая теннисистка с 2012 года, обыгравшая трех соперниц из топ-10 на одном Уимблдоне
Жабер победила Соболенко: результаты 13 июля на Уимблдоне
Жабер обыграла Соболенко и второй год подряд вышла в финал Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жабер — первая теннисистка с 2012 года, обыгравшая трех соперниц из топ-10 на одном Уимблдоне

Алькарас — Медведев, Синнер — Джокович: расписание 14 июля на Уимблдоне
Новости
RSS RSS
Все новости