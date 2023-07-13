Жабер стала первой теннисисткой с 28 победами на траве со времен Шараповой

Тунисская теннисистка Онс Жабер одержала 28 побед на травяных кортах за 3 года.

Как сообщает Opta, она стала первой теннисисткой, выигравшей 28 и более матчей на траве за три года со времен Марии Шараповой, который одержала 30 побед в период с 2004 по 2006 года.

13 июля 28-летняя спортсменка обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в полуфинале Уимблдона-2023.

В финале турнира Жабер сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой. Счет в личных встречах 3-3.