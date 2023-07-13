Российский теннисист Даниил Медведев и первая ракетка мира, исанец Карлоса Алькараса сыграют в 1/2 финала Уимблдона в пятницу, 14 июля. Матч пройдет на Центральном корте, на котором обычно проходят финальные игры.

Испанец и россиянин проведут свой полуфинал вторым запуском. До них на корте встретятся другие полуфиналисты — Новак Джокович и Янник Синнер. Их встреча начнется не ранее 15:30 по московскому времени. Таким образом, Медведев и Алькарас появятся на корте после 17:00.

Посмотреть матч в прямом эфире на российских телеканалах не получится, так как легальных трансляций Уимблдонского турнира в России нет. Следить за ходом полуфинала Уимблдона между Медведевым и Алькарасом в прямом эфире можно на официальном сайта соревнований, а также с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ».

В матче 1/4 финала Медведев в пяти сетах победил американца Кристофера Юбэнкса, а Алькарас в трех партиях за 2 часа 21 минуту переиграл датского теннисиста Хольгера Руне.

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